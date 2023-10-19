Пограничники взяли в плен командира штурмового подразделения ВС РФ "Черная мамба" (фото)

По словам российского военнопленного, войска его отряда имеют низких моральный дух, но идут воевать из-за денег и возможности списать судимость.

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Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон" взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба". Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе отряда.

Россиянин попал в плен во время проведения украинскими защитниками штурма вглубь обороны Вооруженных сил РФ на Лиманском направлении.

Оккупанту 38 лет, он отсидел срок в колонии, вступил в ряды российской армии и служит на должности командира отделения в подразделении "Черная мамба".

38-летний командир "Черной мамбы" Фото: Госпогранслужба Россиянин попал в плен к пограничникам на Лиманском направлении Фото: Госпогранслужба

Мотивация российских оккупантов

На допросе боец оккупационных сил рассказал, что заставляет россиян воевать в Украине. По его словам, у бойцов подразделения "Черная мамба" низкое морально-психологическое состояние.

При этом мотивирует воевать их два фактора: денежное довольствие и снятие судимостей.

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Что известно о подразделении "Черная мамба"

Штурмовое подразделение "Черная мамба" входит в состав российской армии. Ранее бойцы подразделения принимали участие в боях в районе Сватово и Кременной Луганской области.

Напомним, 4 октября в ООН признали, что ВС РФ казнят и пытают украинских военных. Отдельное внимание было уделено тому, что российские войска убивают мирных жителей оружием взрывного действия с большой площадью поражения.

Ране сообщалось, что украинские спецслужбы уже узнали имя расстрелянного украинца, а правозащитники опознали убийц, которые отрезали голову другому защитник.