Через втрати техніки ЗС РФ під час штурмів позицій ЗСУ спираються на піхоту, — ISW

Аналітики вважають, що в росіян стає менше танків, БМП та БТР. Практика проведення тактичних атак ЗС РФ із метою штурму українських укріплених позицій не призведе до ширшого оперативного прориву де-небудь на фронті.

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Через великі втрати техніки та нестачу навченого персоналу Збройні сили Російської Федерації під час штурмів позицій українських Сил оборони все частіше спираються на піхоту. Таку думку у звіті від 11 листопада висловили військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що проведення тактичних штурмів українських укріплень у лісових масивах Донбасу не приведе ЗС РФ до ширшого оперативного прориву де-небудь на фронті. Зазначається, що російська армія не має можливості підготувати достатню кількість особового складу для інтенсивного наступу на фронті. Поблизу лінії фронту в росіян стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) та бронетранспортерів (БТР). Залежність від тактики штурму є негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій.

За інформацією ISW, російські сили дедалі більше покладаються на такі фронтові атаки за участю піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак підготовленого персоналу та через масову втрату техніки.

"Схоже, що російський Генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи в Україні як важливу частину російського вирішення проблем "військового паритету", — вважають аналітики.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що прикордонники встановили український прапор у сірій зоні. Населений пункт Тополі Харківської області розташований приблизно за 5 кілометрів від кордону з Росією. Село до сьогоднішнього дня вважалося сірою зоною.