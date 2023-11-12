"Намагалися обійти ППО": вночі ЗС РФ вдарили ракетами по півдню України, — ЗСУ (карта)

За даними ЗСУ, російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 і одну "Іскандер-М" по Миколаївській області. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

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Уночі 12 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували південь України трьома ракетами. Намагалися обійти системи нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив пресцентр оперативного командування "Південь".

За інформацією військових, російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 і одну "Іскандер-М" по Миколаївській області.

"Намагаючись обійти систему протиповітряної оборони, керовані ракети прямували складним маршрутом. Однак силам протиповітряної оборони вдалося знищити одну з керованих ракет у Миколаївській області", — йдеться в повідомленні.

Дві інші ракети (одна з них — балістична) влучили по відкритій території. Унаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Ситуація на фронті в південних областях України

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 06:00 12 листопада 2023 року на Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Работиного Запорізької області, однак успіху не мав. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Війська РФ зазнають втрат у живій силі та техніці.

Карта бойових дій станом на 23:58 11 листопада 2023 року Фото: deepstatemap.live

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневих поразок по тилах противника.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що через втрати техніки ЗС РФ під час штурмів позицій ЗСУ спираються на піхоту. Військові аналітики вважають, що у росіян стає менше танків, БМП і БТР. Практика проведення тактичних атак ЗС РФ з метою штурму українських укріплених позицій не призведе до ширшого оперативного прориву де-небудь на фронті.