Киев почувствует самые большие морозы: прогноз погоды в Украине на последнюю неделю осени

Ночь на 27 ноября станет самой холодной в течение недели для столичного региона. Осадков в виде снега не прогнозируется, но столбики термометров опустятся до семи градусов мороза.

На этой неделе сильных снегопадов в Украине не ожидается, за исключением отдельных регионов, где возможны кратковременные осадки. Во многих областях солнечную погоду сменит облачность, которую принесет циклон из Польши и Беларуси. Впрочем, значительных непогод он не повлечет. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на сегодня

Во вторник, 26 ноября, мокрый снег и дожди вероятны в Луганской, Донецкой областях и в Крыму. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Температура ночью -2...-7 градусов, на крайнем западе и востоке страны и в Крыму около 0 градусов; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в большинстве западных областей и в Одесской области +2...+7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 26 ноября Фото: Укргидрометцентр

В среду, 27 ноября, осадки переместятся в западные, северные регионы и Харьковскую область. В эти дни движение на дорогах могут осложнить туманы, особенно ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит от -2 до -8 градусов, местами на западе и юго-востоке будет около нуля. Днем термометры будут показывать от -3 до +3, в западных регионах, Крыму и Одесской области — до +7.

В Киеве ночь на 27 ноября станет самой холодной на этой неделе — температура упадет до -5...-7 градусов, но снега не будет, отметила Птуха.

Прогноз погоды на 27 ноября Фото: Укргидрометцентр

В течение дня 28-го ожидается до нуля, без осадков, а уже 29 ноября прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

В конце недели погода улучшится: вернется солнце, а осадки прекратятся. По словам Натальи Птухи, начало декабря также обещает быть спокойным благодаря влиянию антициклона.

Напомним, 25 ноября по всей территории Украины было облачно с прояснениями.