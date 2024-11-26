Київ відчує найбільші морози: прогноз погоди в Україні на останній тиждень осені

Ніч на 27 листопада стане найхолоднішою впродовж тижня для столичного регіону. Опадів у вигляді снігу не прогнозується, але стовпчики термометрів опустяться до семи градусів морозу.

Цього тижня сильних снігопадів в Україні не очікується, за винятком окремих регіонів, де можливі короткочасні опади. У багатьох областях сонячну погоду змінить хмарність, яку принесе циклон із Польщі та Білорусі. Втім, значної негоди він не зумовить. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 26 листопада, мокрий сніг та дощі ймовірні на Луганщині, Донеччині та в Криму. У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі -2…-7 градусів, на крайньому заході та сході країни і в Криму близько 0 градусів; вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у більшості західних областей та на Одещині +2…+7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 26 листопада Фото: Укргідрометцентр

У середу, 27 листопада, опади перемістяться до західних, північних регіонів і Харківщини. У ці дні рух на дорогах можуть ускладнити тумани, особливо вночі та вранці.

Температура повітря вночі становитиме від -2 до -8 градусів, місцями на заході та південному сході буде близько нуля. Удень термометри показуватимуть від -3 до +3, у західних регіонах, Криму та на Одещині — до +7.

У Києві ніч на 27 листопада стане найхолоднішою цього тижня — температура впаде до -5…-7 градусів, але снігу не буде, зазначила Птуха.

Прогноз погоди на 27 листопада Фото: Укргідрометцентр

Протягом дня 28-го очікується до нуля, без опадів, а вже 29 листопада прогнозують невеликий мокрий сніг і дощ.

Наприкінці тижня погода покращиться: повернеться сонце, а опади припиняться. За словами Наталії Птухи, початок грудня також обіцяє бути спокійним завдяки впливу антициклону.

Нагадаємо, 25 листопада по всій території України було хмарно з проясненнями.