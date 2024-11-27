Київ накриє туман і посилиться вітер, у деяких регіонах буде +8: прогноз погоди на четвер

За словами Наталки Діденко, найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів. Вночі будуть невеликі морози, вдень — слабкий "плюс".

У четвер, 28 листопада, погода в Україні буде хмарною. На заході країни очікуються дощі через переміщення атмосферного фронту, пов’язаного з циклоном, що перебуває над Польщею. Прогнозом на завтра поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні: прогноз на 28 листопада

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -4°C, на заході — близько нуля. Вдень стовпчики термометрів покажуть +1…+4°C, на півдні та заході — до +8°C.

У Києві суттєві опади малоймовірні. Очікується туман із видимістю до 300-500 метрів. До вечора посилиться південний вітер, що створить відчуття дискомфорту. Температура вночі становитиме 0…-2°C, вдень — близько нуля.

Погода в Україні також характеризуватиметься вологістю, але значних опадів не очікується.

"Буде порівняно тепло, як на цю пору року, вночі невеликі морози, вдень незначні "плюси", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що ніч на 27 листопада стане найхолоднішою впродовж тижня для Києва. Снігопадів в Україні не буде, за винятком окремих регіонів, де можливі короткочасні опади. Вже 29 листопада в Укргідрометцентрі прогнозують невеликий мокрий сніг і дощ.

2 грудня у Києві почнуть встановлювати новорічну ялинку на Софійській площі. Новорічне дерево засвітять у День Святого Миколая.