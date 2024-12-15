Масштабное ДТП под Львовом: столкнулись фура и микроавтобус, погибли 7 человек (фото)

Происшествие произошло на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская". Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения 23-летним водителем автомобиля BMW. После ДТП он скрылся с места происшествия.

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Во Львовской области в районе села Чижиков утром, 15 декабря, произошло масштабное ДПТ. Столкнулись автомобили BMW, фура DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате этого погибли 7 человек — это пассажиры микроавтобуса Mercedes. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Трагическое происшествие произошло в 05.30 на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская" неподалеку от села Чижиков Львовского района произошло столкновение легкового автомобиля BMW, автопоезда DAF и микроавтобуса Mercedes Sprinter с пассажирами.

Больше всего досталось микроавтобусу. В результате удара погибли 7 человек, которые находились в салоне.

Водитель легковушки влетел в фуру, а та столкнулась с микроавтобусом.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители назвали предварительную причину ДТП

По предварительной версии полиции, причиной масштабного ДТП стало нарушение правил дорожного движения 23-летним водителем автомобиля BMW. После ДТП он скрылся с места происшествия. Он задержан.

По информации полиции, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач потерял управление и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь пассажиров микроавтобуса, три человека были травмированы — 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель Mercedes Sprinter и его 23-летняя пассажирка.

ДТП унесло жизни 7 человек, которые ехали в микроавтобусе

Водителя BMW полицейские задержали в порядке ст. 208 УКУ. Предварительно установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, назначена экспертиза.

Решается вопрос о переквалификации преступления.

Напомним, что 1 гурдня в Днепре произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, которые не разминулись на темной улице. Согласно данным полиции, BMW врезалось в Ford, один ребенок погиб. Двое детей и двое взрослых получили травмы.