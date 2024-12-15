Ехала домой на праздники: в ДТП во Львовской области погибла единственная дочь певицы Ирины Борисюк

В результате аварии погибли семь человек. Среди них — 24-летняя Рената Дзигасова, которая возвращалась из Европы.

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В смертельном ДТП во Львовской области погибла дочь украинской певицы Ирины Борисюк, 24-летняя Рената Дзигасова. Об этом сообщили на странице Тернопольской музыкальной школы 2.

Авария произошла утром 15 декабря возле Львова. Семь человек погибли в результате столкновения транспортных средств.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия", — рассказали в полиции Львовской области.

От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь пассажиров микроавтобуса, три человека травмированы — 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель Mercedes Sprinter и 23-летняя пассажирка.

Среди погибших пассажиров была 24-летняя Рената Дзигасова — единственная дочь 46-летней украинской певицы и участницы шоу "Х-фактор" Ирины Борисюк.

"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк... Трудно найти слова утешения, невозможно заживить боль и горечь от потери родного ребенка... Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", — написали коллеги певицы.

Погибла дочь Ирины Борисюк

Как пишет издание из Тернополя "20 минут", погибшая была талантливой скрипачкой. Единственная дочь Ирины Борисюк недавно закончила гастролировать по Европе, выступала в солидных концертных залах и ехала домой, в Украину, чтобы провести новогодние праздники с близкими.

Ирина Борисюк с дочерью

"До дома оставалось чуть больше ста километров", — пишут журналисты издания.

Также Фокус писал о последствиях ДТП 15 декабря на Львовщине.