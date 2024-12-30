Її манікюр знають в усьому світі: причетний до розстрілу жінки у Бучі досі воює, — росЗМІ

Після звільнення Бучі світ облетіли фото з доказами злочинів ЗС РФ, на одній з них була жіноча рука з яскравим манікюром. Донька жертви розповіла, після якого покарання винних окупантів їй дійсно стане легше.

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30 грудня у міськраді Бучі повідомили, що Національна поліція встановила причетного до вбивства жительки сусідньої Михайлівки, яка поверталась додому на велосипеді. Ним виявився командувач 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ВДВ Артем Тарєєв, який 5 березня 2022 року віддав наказ стріляти по цивільних. Журналісти російського телеканалу "Дождь" повідомили, що він досі воює.

Сестра Тарєєва Вікторія розповіла медійникам, що військовий живий і продовжує нести службу.

"Новини не дивлюся, не бачу в цьому сенсу, на такі питання відповідати не бачу сенсу. Можете додзвонитися до його командування та уточнити це питання. Він не відповідає вам на дзвінки, бо воює", — заявила вона.

Фото Артема Тарєєва Фото: "Дождь"

Також російські журналісти зв’язались з донькою загиблої Ірини Фількіної Ольгою. Вона поділилась, що публікація результатів розслідування її стан не полегшила.

"Результати бачила, але доки не побачу покарання, це не несе за собою жодного полегшення. Я хотіла б, якщо це колись може статися, щоб він і його товариші по службі пережили такий самий біль, якого завдали", — наголосила Ольга.

Фото загиблої Ірини Фількіної Фото: "Холод"

Ірина Фількіна — жертва гучного злочину у Бучі

На початку повномасштабної війни ЗС РФ окупували місто Буча у Київській області. 2 квітня Міноборони офіційно оголосило про повне звільнення населеного пункту, після чого почали з’являтися звістки про виявлені там докази воєнних злочинів, скоєних окупантами. У Бучі виявили братську могилу, а вулиці були "всіяні" трупами. У деяких з тіл були зв’язані руки.

Кадри з Бучі заполонили перші шпальти закордонних видань, журналісти писали гучні заголовки про вбивства під Києвом і поширювали фото виявлених у місті вбитих українців. Невдовзі супутникові знімки підтвердили, що принаймні частина тіл лежала на вулицях протягом цілих тижнів.

Серед опублікованих фото, які набули великого розголосу, була одна, зроблена журналістом Reuters. На знімку можна побачити руку вбитої жінки у синій куртці. Її останній манікюр був червоно-білим, із зображенням серця на одному з пальців. Саме за своєю роботою жінку впізнала майстриня, нею виявилась Ірина Фількіна.

Фото руки, за яким впізнали Ірину Фількіну Фото: REUTERS

За даними ЗМІ, 52-річна Фількіна вона взяла у колеги велосипед, на якому й вирушила до Михайлівки-Рубежівки 5 березня 2022 року. У своїй останній розмові телефоном з донькою вона жартувала і переконувала, що її — беззбройну — ніхто не чіпатиме. Іноземні журналісти переконані, що знайшли відео, на якому жінку розстрілюють з кулемета.

Нагадаємо, у соцмережах поширилась інформація про те, що на телебаченні нібито показали попередження про удар ракетою "Орешник". Телевізійники заявили, що зламу не було.