Фейкове попередження про удар "Орешником" завірусилося в мережі: на ТБ відреагували (фото)

У соцмережах поширились фото телевізорів із повідомленнями про загрозу. Однак телевізійники заявили, що ефір ніхто не зламував.

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30 грудня по українському телебаченню показали текстове попередження про удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Про це повідомили у соцмережах.

"Протягом кількох годин РФ збирається вдарити "Орешником" по Україні — РФ зламала телебачення", — зазначили в одному з Telegram-каналів.

На фото видно, що по телевізору транслюється телемарафон. Однак екран зафарбований червоним кольором, а на цьому тлі — попередження про удар "по містах України" з закликом в разі оголошення повітряної тривоги ховатися в укриттях.

Фото попередження, яке нібито транслювали на ТБ Фото: Соцмережі

У соцмережах передали, що російські джерела заявили про злам низки українських телеканалів.

Фото попередження, яке нібито транслювали на ТБ Фото: Соцмережі

Що кажуть телевізійники

У "ТСН" зазначили, що у мережі ширяться повідомлення про хакерську атаку з боку Росії та трансляцію попередження про загрозу атаки "Орешником". Однак на телебаченні спростовують ці заяви.

"Звертаємо вашу увагу, що наразі інформація про злам ефірного мовлення не підтверджена — телеканали функціонують належним чином", — наголосили журналісти.

Повідомлення "ТСН" про фейк Фото: Скриншот

На одному з відео, опублікованих у соцмережах, помітна дата і час зйомки, а також увімкнений телеканал. У цей час у телемарафоні транслювали сюжет про поранених воїнів. Фокус перевірив ці хвилини у трансляціях онлайн кількох українських каналів (1+1, "Рада", ICTV, "24 канал"), однак жодного попередження не виявив.

Фото попередження, яке нібито транслювали на ТБ Фото: Соцмережі

Окрім того, Фокус помітив у попередженні характерну помилку. Автори "термінового повідомлення" неправильно переклали з російської слово "проследуйте", замість "пройдіть" у них "прослідкуйте".

Помилка у попередженні, яке нібито транслювали на ТБ Фото: Соцмережi

Нагадаємо, ввечері 30 грудня у Курській області РФ оголосили повітряну тривогу. Російський регіон атакували дрони та ракети, повідомляється, що під ударом опинилося місце скупчення ворожих бійців.

У міськраді Бучі 30 грудня повідомили, що Нацполіція встановила особу винного у розстрілі місцевої мешканки, яка поверталася додому на велосипеді. На тілі жінки виявили 15 кульових отворів, воно лежало на дорозі, поки ЗС РФ не відкинули з населеного пункту.