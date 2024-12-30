Фейковое предупреждение об ударе "Орешником" завирусилось в сети: на ТВ отреагировали (фото)

В соцсетях распространились фото телевизоров с сообщениями об угрозе. Однако телевизионщики заявили, что эфир никто не взламывал.

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30 декабря по украинскому телевидению показали текстовое предупреждение об ударе баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Об этом сообщили в соцсетях.

"В течение нескольких часов РФ собирается ударить "Орешником" по Украине — РФ взломала телевидение", — отметили в одном из Telegram-каналов.

На фото видно, что по телевизору транслируется телемарафон. Однако экран закрашен красным цветом, а на этом фоне — предупреждение об ударе "по городам Украины" с призывом в случае объявления воздушной тревоги прятаться в укрытиях.

Фото предупреждения, которое якобы транслировали на ТВ Фото: Соцсети

В соцсетях передали, что российские источники заявили о взломе ряда украинских телеканалов.

Фото предупреждения, которое якобы транслировали на ТВ Фото: Соцсети

Что говорят телевизионщики

В "ТСН" отметили, что в сети распространяются сообщения о хакерской атаке со стороны России и трансляции предупреждения об угрозе атаки "Орешником". Однако на телевидении опровергают эти заявления.

"Обращаем ваше внимание, что сейчас информация о взломе эфирного вещания не подтверждена — телеканалы функционируют должным образом", — отметили журналисты.

Сообщение "ТСН" о фейке Фото: Скриншот

На одном из видео, опубликованных в соцсетях, заметна дата и время съемки, а также включенный телеканал. В это время в телемарафоне транслировали сюжет о раненых воинах. Фокус проверил эти минуты в трансляциях онлайн нескольких украинских каналов (1+1, "Рада", ICTV, "24 канал"), однако никакого предупреждения не обнаружил.

Фото предупреждения, которое якобы транслировали на ТВ Фото: Соцсети

Кроме того, Фокус заметил в предупреждении характерную ошибку. Авторы "срочного сообщения" неправильно перевели с русского слово "проследуйте", вместо "пройдіть" у них "прослідкуйте".

Ошибка в предупреждении, которое якобы транслировали на ТВ Фото: Соцсети

Напомним, вечером 30 декабря в Курской области РФ объявили воздушную тревогу. Российский регион атаковали дроны и ракеты, сообщается, что под ударом оказалось место скопления вражеских бойцов.

В горсовете Бучи 30 декабря сообщили, что Нацполиция установила личность виновного в расстреле местной жительницы, которая возвращалась домой на велосипеде. На теле женщины обнаружили 15 пулевых отверстий, оно лежало на дороге, пока ВС РФ не отбросили из населенного пункта.