Минимум 7 лет лежала на складе: исследования показали, когда была собрана ракета "Орешник"

По информации журналистов, чертежи ракеты начали минимум 14 лет назад — в начале 2010-х годов, возможно, и раньше.

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Исследование обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, показало, что она была собрана примерно в 2017–2018 годах. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.

В ходе исследования на одной из деталей ракеты обнаружили серийный номер и дату производства — 12 апреля 2017 года. Этот факт говорит о том, что конкретно этот "Орешник" собрали примерно в 2017–2018 годах, и именно с этого времени сама ракета где-то лежала на складе. Соответствующее фото журналисты издания получили из собственных источников.

По информации издания, именно в 2017 году в России были планы начать серийное производство РС-26 "Рубеж", в котором и усматривают настоящее название "Орешника". Однако в марте 2018 года Москва якобы отменила поставки РС-26 на вооружение. Этот факт означает, что разработку "Орешника" начали значительно раньше. Дело в том, что в 2017 году была изготовлена конкретная деталь, а начерчивать эту ракету явно начали еще в начале 2010-х годов, возможно, и раньше.

Также стоит обратить внимание и на индекс детали "ЭФИТ 302811.002". Название "ЭФИТ" связано с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), который входит в "Роскосмос". Организация занимается системами управления для ракетных комплексов: "Зенит", "Протон-М", разгонных блоков "Фрегат". Для ракеты "Зенит" система имеет индекс "ЭФИТ 377513.008", а для разгонного блока "Фрегат" — "ЭФИТ.378111.003".

"Таким образом все указывает на то, что НПЦАП отвечает и за поставку в "Орешник" аппаратуры управления, всей ракеты, или блока разведения боевых частей или последней ступени этой ракеты", — добавили в Defense Express.

Напомним, 21 ноября ВС РФ ударили "Орешником" по Днепру. Тогда в России заявляли, что оборонный завод в Днепре был "стерт в пыль", однако согласно спутниковым снимкам оружие нанесло городу незначительный ущерб.

Позже руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, почему РФ ударила "Орешником" по Днепру, а не по Киеву. Он добавил, что если бы "Орешник" сбили, то для президента России Владимира Путина это был бы "крах".