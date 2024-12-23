Мінімум 7 років лежала на складі: дослідження показали, коли була зібрана ракета "Орешник"

За інформацією журналістів, креслення ракети розпочали мінімум 14 років тому — на початку 2010-х років, можливо, і раніше.

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Дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності "Орешник", якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада, показало, що її було зібрано приблизно у 2017–2018 роках. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на власні джерела.

Під час дослідження на одній із деталей ракети виявили серійний номер та дату виробництва — 12 квітня 2017 року. Цей факт говорить про те, що конкретно цей "Орешник" зібрали приблизно у 2017–2018 роках, і саме з цього часу сама ракета десь лежала на складі. Відповідне фото журналісти видання отримали з власних джерел.

За інформацією видання, саме у 2017 році в Росії були плани розпочати серійне виробництво РС-26 "Рубеж", в якому й вбачають справжню назву "Орешника". Однак у березні 2018 року Москва нібито відмінила постачання РС-26 на озброєння. Цей факт значить, що розроблення "Орешника" розпочали значно раніше. Річ у тім, що у 2017 році була виготовлена конкретна деталь, а накреслювати цю ракету, вочевидь, розпочали ще на початку 2010-х років, можливо, і раніше.

Також варто звернути увагу й на індекс деталі "ЕФИТ 302811.002". Назва "ЕФИТ" пов'язана із російським ракетно-космічним підприємством НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), який входить до "Роскосмосу". Організація займається системами управління для ракетних комплексів: "Зенит", "Протон-М", розгінних блоків "Фрегат". Для ракети "Зенит" система має індекс "ЕФИТ 377513.008", а для розгінного блоку "Фрегат" — "ЕФИТ.378111.003".

"Отже, все вказує на те, що НПЦАП відповідає і за постачання до "Орешника" апаратури управління, всієї ракети, або блоку розведення бойових частин чи останнього ступеня цієї ракети", — додали в Defense Express.

Нагадаємо, 21 листопада ЗС РФ вдарили "Орешником" по Дніпру. Тоді в Росії заявляли, що оборонний завод у Дніпрі було "стерто в пил", однак відповідно до супутникових знімків зброя завдала місту незначної шкоди.

Пізніше керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів, чому РФ вдарила "Орешником" по Дніпру, а не Києву. Він додав, що якщо б "Орешник" збили, то для президента Росії Володимира Путіна це був би "крах".