Нацполиция назвала имя командира, отдавшего приказ о массовых убийствах в Буче

По сведениям полиции, в 2022 году отдал преступный приказ подозреваемый — Артем Тареев, командующий 234-м десантно-штурмовым полком 76-й дивизии ВДВ.

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Сотрудники Нацполиции Украины установили личность военнослужащего ВС РФ, имеющего отношение к убийству жительницы Бучи в 2022 году. Об этом сообщается в посте на странице в Facebook городской Рады Бучи.

По сведениям полиции, подозреваемый — Артем Тареев, командующий 234-им десантно-штурмовым полком 76-й дивизии ВДВ.

По утверждениям полиции, именно он 5 марта 2022 года "отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в Буче в районе перекрестка Яблонской и Водопроводной улиц".

Ирина Филькина, жительница соседнего населенного пункта Михайловка, была застрелена. Она возвращалась домой на велосипеде. Ее расстреляли по меньшей мере 15 выстрелами, столько пулевых отверстий насчитали впоследствии. Тело погибшей оставалось лежать на дороге в течение нескольких недель, пока оккупационная группировка ВС РФ не ушла из Бучи.

Среди опубликованных информагентствами снимков последствий оккупации Бучи внимание мировой общественности, среди прочего, привлекло и фото журналиста Reuters Зохроя Бенсемра — лежащей женщины, на руке которой остался яркий маникюр. По этому снимку мастер маникюра в дальнейшем опознала клиентку Ирину Филькину.

Следствие пришло к выводу о том, что жертвами приказа Тареева на улице Яблонской стали 13 мирных жителей.

Оккупация города Буча Киевской области длилась 15 дней, в дальнейшем были обнаружены свидетельства массового убийства и насилия над мирными жителями, пыток и мародерства. Убитых — сотни. Власти РФ отрицают обвинения в военных преступлениях. Жители РФ подвергаются уголовному преследованию в том числе и за распространение информации об убийствах в Буче, которая расходится с официальной версией Москвы.

Напомним, что представители РФ пытались фейками убедить мир, что бойцы ВСУ совершают военные преступления в Курской области.

Также сообщалось, что в мае 2024 года в ГУР установили имена россиян, запускающих ракеты по Украине.