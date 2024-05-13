Военные преступления РФ: в ГУР установили имена россиян, запускающих ракеты по Украине

Российские военные, женатые и с детьми, отдают команды экипажам бомбардировщиков Ту-160, Ту-95, Ту-22 для ударов по энергетике Украины. ГУР Минобороны назвало имена этих военных и показало их фотографии.

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Оперативники Главного управления разведки Министерства обороны проводят расследование военных преступлений РФ и установили имена, место службы, номер паспорта и семейное положение группы российских офицеров. Именно эти офицеры садятся в самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и запускают ракеты по Украине. Об идентификации новой партии российских военных преступников сообщила пресс-служба ведомства.

В заметке пресс-службы указывается, что ракетные удары наносит 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД) Военно-космических сил ВС РФ. Дивизия базируется в воинской части №06987 на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Бомбардировкой Украины занимаются два подразделения 22 ВБАД:

121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (ТБАП) — дислоцируется на аэродроме "Энгельс" (в 1 100 км от Киева);

52 ТБАП — на аэродроме "Шайковка" в Калужской области РФ (в 482 км от Киева).

Военные преступления РФ — аэродромы "Энгельс" и "Шайковка" ВС РФ Фото: Google Maps

Группа россиян, которых отыскали украинские разведчики, с бомбардировщиков запускают по Украине крылатые ракеты:

Х-22/Х-32 — запускаются с бомбардировщиков Ту-22М3;

Х-101/Х-555/Х-55 — с Ту-95МС и Ту-160.

ГУР Минобороны обнародовало список из 29 офицеров ВС РФ. Возраст россиян, которые обстреливают украинцев — от 36 до 57 лет. Большинство из них — женаты, имеют детей — дочерей и сыновей.

Самый старший офицер — Олег Баранов. Баранову — 57 лет, полковник, старший штурман, имеет машину, жену, дочь 1998 г.р.

Военные преступления РФ — полковник Олег Баранов ВС РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Павел Бурдаков — 50-летний подполковник, командир бомбардировщика Ту-160, который бил по украинским городам ракетами Х-101.

Военные преступления РФ — подполковник Павел Бурдаков ВС РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Николай Варпахович — 54-летний полковник, родился в Казахстане, имеет квалификацию "Военный летчик-снайпер", жену и троих детей (двух сыновей и дочь).

Военные преступления РФ — полковник Николай Варпахович ВС РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Другие граждане РФ, причастные к военным преступлениям против украинцев: Александр Азаренков, Александр Алуев, Константин Белокобыльский, Владислав Говоров, Вячеслав Голованов, Владимир Горлов, Сергей Долгушин, Виталий Зыков, Трофим Капша, Александр Кашлев, Илья Корякин, Владислав Малинин, Андрей Малюков, Андрей Мартынов, Олег Михайлишин, Николай Папикян, Алексей Печкарев, Александр Покатисов, Олег Скитский, Максим Смирнов, Руслан Соловьев, Дмитрий Степаненко, Владимир Татур, Сергей Тетерев, Денис Хохряков, Алексей Цыбизов.

Также разведчики назвали двух российских офицеров, которые были на борту Ту-22М3, сбитого Силами обороны 19 апреля: Андрей Кононов, Андрей Грушанин.

Отметим, самолеты 22 ВБАД ВС РФ участвовали в ударах по Украине 22 и 29 марта. 22 марта россияне повредили подстанции Харькова и ударили по Днепровской ГЭС. 29 марта враг пов редил еще две гидроэлектростанции, заявили в украинском правительстве.

Напоминаем, один из последних массированных обстрелов состоялся 8 мая. Взрывалось в центральных и западных областях Украины. В ДТЭК сообщили о повреждении еще двух ГЭС.