Делом против Малюка Россия отвлекает внимание мира от своих военных преступлений, — ОГП

В Офисе генпрокурора заявили, что россияне активизировали информационно-психологические операции, целью которых является дискредитация Украины на международной арене.

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Российская пропаганда пытается отвлечь внимание мирового сообщества от военных преступлений, которые совершают ВС РФ на территории Украины. Одним из способов отвлечения внимания являются фейковые расследования против главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Офис Генпрокурора фиксирует значительную активизацию информационно-психологических операций РФ, направленных на дискредитацию Украины на международном уровне. Цель этих операций — уменьшить объемы международной помощи Украине и отвлечь внимание мирового сообщества от массовых и спланированных военных преступлений, которые ВС РФ ежедневно совершают на территории Украины", — говорится в сообщении.

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В Москве "защита" якобы обжаловала арест Василия Малюка: в СБУ отреагировали, – источники Фокуса

В Офисе генпрокурора назвали "манипулятивными и ничтожными с юридической точки зрения" расследование в отношении Василия Малюка и заявили, что таким образом враг надеется, что мир забудет о более 127 000 военных преступлений, задокументированных в Украине.

В ведомстве также отметили, что другим примером дезинформации является попытка российских следователей и пропагандистов переложить на Украину ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл".

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с международными партнерами ради того, чтобы настоящие военные преступники, которыми являются Путин и его подчиненные, предстали перед судом", — отметили в ОГП.

Напомним, 26 марта росСМИ сообщили, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Василия Малюка по обвинению по делу о "терроризме". По информации российских медиа, поводом для дела против главы Службы безопасности мог стать взрыв грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года.

При этом сам глава СБУ в комментарии Фокусу назвал решение Басманного суда Москвы о своем заочном аресте по обвинению в терроризме таким, что вообще не заслуживает внимания.