ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине: первые подробности

Российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

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Утром 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Фокус собрал первые подробности атаки.

В 00:23 мониторинговые каналы сообщили о взлете четырех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". В 04:50 также сообщалось о взлете с аэродрома "Саваслейка" МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ВС РФ запустили по Украине "Кинжалы" и крылатые ракеты. Мониторинговый канал уточнил, что оккупанты использовали ракеты Х-101/555/55.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что "Кинжалы" двигались в сторону Львовщины. Данную информацию также подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

"Суспільне" сообщает, что в Днепре прогремело несколько взрывов. Позже журналисты также отметили, что в некоторых районах города наблюдаются проблемы со светом.

Кроме того, местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Хмельницкой области — в Шепетовском районе и областном центре.

Telegram-каналы также писали о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что основной целью оккупантов во время атаки были энергетические объекты Украины. По его данным, всего ВС РФ задействовали около 10 бортов ТУ-95мс.

Напомним, в ночь на 29 марта ВС РФ также атаковали территорию Украины дронами. Взрывы прогремели на территории Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областей. Оккупанты также запустили несколько ракет по Каменскому.

В ночь на 28 марта взрывы были слышны в Харькове, Запорожье и Днепре. Харьковский городской глава Игорь Терехов заявил о повреждении нескольких зданий в Киевском районе города. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в областном центре есть пострадавшие.