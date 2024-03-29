ВС РФ атаковали Украину ракетами и БПЛА: били по критической инфраструктуре, есть раненый

Взрывы прогремели на территории Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областей. По данным мониторинговых каналов, оккупанты запустили несколько ракет по Каменскому.

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В ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили обстрел территории Украины. Фокус собрал первые подробности атаки.

Портал "Суспільне" сообщил, что в городе Каменское Днепропетровской области прогремели взрывы. Журналисты также пишут, со ссылкой на местных жителей, что в одном из районов города пропал свет.

По данным медиа, взрывы также были слышны в Днепре.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак отметил, что ВС РФ атаковали ряд объектов критической инфраструктуры региона.

Позже чиновник сообщил, что в результате российского обстрела в Каменском районе ранен мужчина. По его словам, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Основная цель врага — наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения", — констатировал глава ОВА.

По информации мониторингового канала "Николаевский Ванек", россияне запустили в сторону Каменского несколько крылатых ракет. О пуске по меньшей мере одной ракеты также предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец сообщил, что регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Как отмечает чиновник, по состоянию на 00:07 силы ПВО уже сбили несколько дронов.

Кроме того, "Суспільне" сообщило о взрывах на территории Хмельницкой области. На момент публикации новости официальные лица не комментировали атаку.

Напомним, в ночь на 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины дронами. Взрывы были слышны в Харькове, Запорожье и Днепре. Харьковский городской глава Игорь Терехов заявил о повреждении нескольких зданий в Киевском районе города. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в областном центре есть пострадавшие.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк также сообщила, что 28 марта в Одесской области российские оккупанты пытались попасть в объект энергосистемы, но силы украинской ПВО ликвидировали угрозу.