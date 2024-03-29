ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні: перші подробиці

Російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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Вранці 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. Фокус зібрав перші подробиці атаки.

О 00:23 моніторингові канали повідомили про зліт чотирьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". О 04:50 також повідомлялося про зліт з аеродрому "Саваслейка" МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

По всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряної тривоги

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ЗС РФ запустили по Україні "Кинджали" і крилаті ракети. Моніторинговий канал уточнив, що окупанти використовували ракети Х-101/555/55.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що "Кинджали" рухалися в бік Львівщини. Цю інформацію також підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

"Суспільне" повідомляє, що в Дніпрі прогриміло кілька вибухів. Пізніше журналісти також зазначили, що в деяких районах міста спостерігаються проблеми зі світлом.

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи в Хмельницькій області — у Шепетівському районі та обласному центрі.

Telegram-канали також писали про вибухи в місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що основною метою окупантів під час атаки були енергетичні об'єкти України. За його даними, загалом ЗС РФ залучили близько 10 бортів ТУ-95мс.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня ЗС РФ також атакували територію України дронами. Вибухи прогриміли на території Дніпропетровської, Черкаської та Хмельницької областей. Окупанти також запустили кілька ракет по Кам'янському.

У ніч на 28 березня вибухи було чути в Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Харківський міський голова Ігор Терехов заявив про пошкодження кількох будівель у Київському районі міста. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в обласному центрі є постраждалі.