Нічна атака БПЛА: у кількох містах прогриміли вибухи, перші подробиці

Під час обстрілу вибухи було чути в Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Харківський міський голова Ігор Терехов заявив про пошкодження кількох будівель у Київському районі міста. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в обласному центрі є постраждалі.

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У ніч на 28 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За інформацією командування, загрозу застосування БПЛА було зафіксовано в Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло кілька вибухів.

За інформацією міського голови, під російським обстрілом опинився Київський район обласного центру. Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю ресторану, а в сусідньому будинку вибито скло.

"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", — написав Терехов.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив про вибухи в Запоріжжі. До цього чиновник попереджав про загрозу атаки безпілотників в області.

Пізніше Федоров уточнив, що окупанти завдали ударів безпілотниками по приватних цивільних будинках Запоріжжя, внаслідок чого постраждали люди.

Крім того, портал "Суспільне" повідомив, що вибухи прогриміли в Дніпрі. На момент публікації новини офіційні особи не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 27 березня ЗС РФ двічі вдарили по Харкову: перший раз по загальноосвітній школі, другий — по дитячому майданчику між п'ятиповерхівками. Попередньо відомо, що обстріл було здійснено модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30.

Крім того, увечері 27 березня російські окупанти завдали удару по селищу Борова Ізюмського району Харківської області, внаслідок чого загинула 12-річна дитина.