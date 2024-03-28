Удар ЗС РФ по Харківській області: загинула 12-річна дитина, — прокуратура

За даними слідства, внаслідок російського обстрілу селища Борова було пошкоджено житлові будинки та будівлю дитячого садка.

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Унаслідок удару Збройних сил Російської Федерації по селищу Борова Харківської області 27 березня загинула 12-річна дитина. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик", — повідомили у відомстві.

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За інформацією прокуратури, у Боровій також пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Вид озброєння, яким ЗС РФ завдали удару, встановлюється.

Повідомляють, що за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Обстріл Харківської області 27 березня: що відомо

Нагадаємо, 27 березня ЗС РФ двічі вдарили по Харкову: перший раз по загальноосвітній школі, другий — по дитячому майданчику між п'ятиповерхівками. За попередніми даними, обстріл було здійснено модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30.

За інформацією глави МВС України Ігоря Клименка, внаслідок атаки ЗС РФ на Харків постраждали 19 осіб. Серед них є діти, а одного чоловіка врятувати не вдалося.

У Харківській обласній прокуратурі також повідомили, що внаслідок обстрілу в Харкові пошкоджено 14 багатоповерхівок. У деяких будинках вибито все скло з першого до верхнього поверху. Деякі балкони повністю зруйновані. Уламки будівельних конструкцій і російських снарядів валяються посеред двору з дитячим майданчиком.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що дії російських окупантів проти Харкова мають "особливо підлий вигляд" — спочатку ЗС РФ спробували залишити понад мільйон людей без електрики, а тепер ще й атакують місто авіабомбами.