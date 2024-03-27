Потрощили будинки, поранили немовля: наслідки удару авіабомб по Харкову (фото)

Внаслідок удару російських бомб постраждало четверо дітей. Відбулось два влучання, з них одне — у навчальний заклад Харкова.

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Внаслідок обстрілу 27 березня у Харкові пошкоджено 14 багатоповерхівок. У деяких будинках вибито усі шибки з першого по верхній поверх. Деякі балкони повністю зруйновано. Уламки будівельних конструкцій та російських снарядів валяються посеред подвір'я з дитячим майданчиком. Про наслідки удару ЗС РФ розповіли у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

У дописі вказано, що внаслідок російського обстрілу вдень 27 березня одна людина загинула. Поранено — 18 осіб, серед них четверо дітей. Наймолодшій дитині — три місяці, найстаршій — 13 років, розповіли правоохоронці.

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Удар РФ відбувся о 15:50 — ціллю стали житлові квартали Шевченківського району Харкова. Крім будинків, снаряди пошкодили дитячий ігровий майданчик, лікарню, навчальний заклад, автомобілі.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 — порушення звичаїв війни та умисне вбивство.

На світлинах з місця подій можна побачити п'ятиповерховий будинок, на подвір'ї якого загинув харків'янин.

Обстріл Харкова — пошкоджені балкони Фото: Ґвара Медіа

На фасаді знесло рами та обшивку засклених балконів. Вибухова хвиля вибила усі рами.

Обстріл Харкова — будинок, постраждалий від удару 27 березня

Також у кадр потрапило авто, припарковане біля постраждалого будинку. Видно відірваний бампер та уламки сміття на капоті.

Обстріл Харкова — машина, яка потрапила під удар 27 березня Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці опублікували світлини з рештками російського снаряда. Вони збирають інформацію, яка дасть можливість точно встановити вид зброї, якою вдарили по Харкову, і допоможе встановити росіян, відповідальних за обстріл.

Обстріл Харкова - наслідки удару 27 березня Обстріл Харкова - частина бомби, якою РФ вдарила 27 березня Обстріл Харкова - уламки снаряда удару 27 березня

Харківський ЗМІ "Ґвара" отримав коментар від очільника ОВА Олега Синєгубова. З його слів, 27 березня РФ провела "цинічне випробування на харків'янах".

Зазначимо, раніше Синєгубов повідомив, чим саме ЗС РФ обстріляли Харків. Росіяни застосували авіабомби УМПБ Д-30 СН, здатні летіти на відстань до 90 км. Також він розповів, у які саме точки поцілили росіяни. Перша бомба влучила у навчальний заклад, друга — вибухнула посеред подвір'я.

П'ять днів тому, 22 березня, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні з використанням 151 повітряного ударного засобу. Внаслідок удару Харків було повністю знеструмлено: ворог пошкодив усі підстанції та ТЕЦ.

Нагадуємо, у росЗМІ з'явилась інформація, отримана від оточення президента РФ Володимира Путіна. Джерела запевняють, що Харків — одна з наступних цілей Москви.