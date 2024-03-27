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Потрощили будинки, поранили немовля: наслідки удару авіабомб по Харкову (фото)

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Фото: Харківська обласна прокуратура | Харків опинився під ударом авіабомб ЗС РФ

Внаслідок удару російських бомб постраждало четверо дітей. Відбулось два влучання, з них одне — у навчальний заклад Харкова.

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Внаслідок обстрілу 27 березня у Харкові пошкоджено 14 багатоповерхівок. У деяких будинках вибито усі шибки з першого по верхній поверх. Деякі балкони повністю зруйновано. Уламки будівельних конструкцій та російських снарядів валяються посеред подвір'я з дитячим майданчиком. Про наслідки удару ЗС РФ розповіли у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

У дописі вказано, що внаслідок російського обстрілу вдень 27 березня одна людина загинула. Поранено — 18 осіб, серед них четверо дітей. Наймолодшій дитині — три місяці, найстаршій — 13 років, розповіли правоохоронці.

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Удар РФ відбувся о 15:50 — ціллю стали житлові квартали Шевченківського району Харкова. Крім будинків, снаряди пошкодили дитячий ігровий майданчик, лікарню, навчальний заклад, автомобілі.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 — порушення звичаїв війни та умисне вбивство.

На світлинах з місця подій можна побачити п'ятиповерховий будинок, на подвір'ї якого загинув харків'янин.

Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу Fullscreen
Обстріл Харкова — пошкоджені балкони
Фото: Ґвара Медіа

На фасаді знесло рами та обшивку засклених балконів. Вибухова хвиля вибила усі рами.

Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу Fullscreen
Обстріл Харкова — будинок, постраждалий від удару 27 березня

Також у кадр потрапило авто, припарковане біля постраждалого будинку. Видно відірваний бампер та уламки сміття на капоті.

Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу Fullscreen
Обстріл Харкова — машина, яка потрапила під удар 27 березня
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці опублікували світлини з рештками російського снаряда. Вони збирають інформацію, яка дасть можливість точно встановити вид зброї, якою вдарили по Харкову, і допоможе встановити росіян, відповідальних за обстріл.

Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу Fullscreen
Обстріл Харкова - наслідки удару 27 березня
Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу Fullscreen
Обстріл Харкова - частина бомби, якою РФ вдарила 27 березня
Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу Fullscreen
Обстріл Харкова - уламки снаряда удару 27 березня
Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу
Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу
Обстріл Харкова, 27 березня, наслідки обстрілу

Харківський ЗМІ "Ґвара" отримав коментар від очільника ОВА Олега Синєгубова. З його слів, 27 березня РФ провела "цинічне випробування на харків'янах".

Зазначимо, раніше Синєгубов повідомив, чим саме ЗС РФ обстріляли Харків. Росіяни застосували авіабомби УМПБ Д-30 СН, здатні летіти на відстань до 90 км. Також він розповів, у які саме точки поцілили росіяни. Перша бомба влучила у навчальний заклад, друга — вибухнула посеред подвір'я.

П'ять днів тому, 22 березня, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні з використанням 151 повітряного ударного засобу. Внаслідок удару Харків було повністю знеструмлено: ворог пошкодив усі підстанції та ТЕЦ.

Нагадуємо, у росЗМІ з'явилась інформація, отримана від оточення президента РФ Володимира Путіна. Джерела запевняють, що Харків — одна з наступних цілей Москви.