Худі порізало склом: в мережі показали, як бариста пережила удар балістики по Києву (відео)

Центр Києва опинився під атакою протикорабельних ракет, які росіяни запустили по українській столиці. Внаслідок обстрілу постраждали жінки, будівля кав'ярні та мистецький навчальний заклад.

Related video

Російська ракета "Онікс" або "Циркон" вибухнула посеред Києва та пошкодила вітрину кав'ярні, в якій перебувало три жінки. Вибухова хвиля рознесла вітрину, уламки п'ятиміліметрового скла ледь не влучили у баристу та двох відвідувачок. Кадри моменту влучання записала камера відеоспостереження — їх показали в репортажі порталу "Радіо Свобода".

На записі з київської кав'ярні, розташованої у Печерському районі, вказано час, коли стався черговий удар ЗС РФ — 10:29 25 березня. У момент обстрілу бариста, вдягнута у синє худі з цупкої тканини, спілкувалась з жінками, які зайшли до кав'ярні. Жінки поглядали на телефони, оскільки лунав сигнал повітряної тривоги.

Важливо

У Києві пролунали вибухи: ЗС РФ могли атакувати оновленими "Оніксами", — соцмережі

Через секунду вибухова хвиля розбила скло і повалила шафу, яка стояла праворуч від баристи.

"Дуже сильний бабах! Я почула, як сиплеться скло, підняла капюшон. Відчула, як на мене упали осколки — навіть худі порвалось. Гаряча кава ошпарила руку. Постраждала вітрина та вікно", — розповіла дівчина деталі інциденту.

Наступні кадри, зроблені журналістами, показують, що потерпіла від російського обстрілу продовжує працювати — готує каву відвідувачам. Тим часом навколо — потрощені уламки вітрини і шафи. Гострі обрубки показують, що товщина розбитого скла — близько п'яти міліметрів.

Обстріл Києва 25 березня — деталі

Зазначимо, зранку 25 березня ЗС РФ вдарили по Києву балістичними ракетами. Київська міська військова адміністрація, а також КМДА та мер Віталій Кличко перелічили райони, які постраждали від російського обстрілу: Печерський, Солом'янський, Дарницький. Кав'ярня, про яку розповіли журналісти, розташована неподалік від епіцентру вибуху: 18-річна бариста Марія пояснила, що її врятував одяг українського виробника.

На світлинах, опублікованих ДСНС, можна побачити десятиметрову вирву від російської ракети. Крім того, повністю зруйновано нежилий будинок у центрі столиці, — пояснили рятувальники. Кияни також розповіли, що вибухова хвиля пошкодила корпуси Академії мистецтв імені М. Бойчука. Від російської атаки постраждало п'ять жінок, з них двоє — вагітні.

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливість використання ракети "Циркон" для удару по Києву. У Повітряних силах заявили, що сили ППО збили обидва снаряди, запущених з окупованого Криму. Орієнтовно, це могли бути або протикорабельні ракети "Онікс", або гіперзвукові "Циркони".

Тим часом джерела ЗМІ повідомили, що ціллю російської атаки були працівники СБУ — служба саме 25 березня відзначала професійне свято.

Ще один обстріл 25 березня був спрямований на Одесу. Згідно з даними місцевої влади, частина міста опинилась без електропостачання. Крім того, Харків продовжує потерпати від блекауту, який настав після обстрілу 22 березня: згідно з заявами мера Ігоря Терехова, світло подали лише частині споживачів.

26 березня стався ще один удар по Харкову: вибухи пролунали раніше, ніж спрацював сигнал повітряної тривоги.