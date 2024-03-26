Худи порезало стеклом: в сети показали, как бариста пережила удар баллистики по Киеву (видео)

Центр Киева оказался под атакой противокорабельных ракет, которые россияне запустили по украинской столице. В результате обстрела пострадали женщины, здание кафе и художественное учебное заведение.

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Российская ракета "Оникс" или "Циркон" взорвалась посреди Киева и повредила витрину кафе, в котором находилось три женщины. Взрывная волна разнесла витрину, осколки пятимиллиметрового стекла едва не попали в баристу и двух посетительниц. Кадры момента попадания записала камера видеонаблюдения — их показали в репортаже портала "Радио Свобода".

На записи из киевской кофейни, расположенной в Печерском районе, указано время, когда произошел очередной удар ВС РФ — 10:29 25 марта. В момент обстрела бариста, одетая в синее худи из плотной ткани, общалась с женщинами, которые зашли в кафе. Женщины смотрели на телефоны, поскольку раздавался сигнал воздушной тревоги.

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Через секунду взрывная волна разбила стекло и повалила шкаф, который стоял справа от баристы.

"Очень сильный бабах! Я услышала, как сыпется стекло, подняла капюшон. Почувствовала, как на меня упали осколки — даже худи порвалось. Горячий кофе ошпарил руку. Пострадала витрина и окно", — рассказала девушка детали инцидента.

Следующие кадры, сделанные журналистами, показывают, что пострадавшая от российского обстрела продолжает работать — готовит кофе посетителям. Тем временем вокруг — разбитые обломки витрины и шкафа. Острые обрубки показывают, что толщина разбитого стекла — около пяти миллиметров.

Обстрел Киева 25 марта — детали

Отметим, утром 25 марта ВС РФ ударили по Киеву баллистическими ракетами. Киевская городская военная администрация, а также КГГА и мэр Виталий Кличко перечислили районы, которые пострадали от российского обстрела: Печерский, Соломенский, Дарницкий. Кофейня, о которой рассказали журналисты, расположена неподалеку от эпицентра взрыва: 18-летняя бариста Мария объяснила, что ее спасла одежда украинского производителя.

На фотографиях, опубликованных ГСЧС, можно увидеть десятиметровую воронку от российской ракеты. Кроме того, полностью разрушен нежилой дом в центре столицы, — пояснили спасатели. Киевляне также рассказали, что взрывная волна повредила корпуса Академии искусств имени М. Бойчука. От российской атаки пострадали пять женщин, из них двое — беременные.

Военный эксперт Александр Коваленко оценил возможность использования ракеты "Циркон" для удара по Киеву. В Воздушных силах заявили, что силы ПВО сбили оба снаряда, запущенных из оккупированного Крыма. Ориентировочно, это могли быть либо противокорабельные ракеты "Оникс", либо гиперзвуковые "Цирконы".

Между тем источники СМИ сообщили, что целью российской атаки были работники СБУ — служба именно 25 марта отмечала профессиональный праздник.

Еще один обстрел 25 марта был направлен на Одессу. Согласно данным местных властей, часть города оказалась без электроснабжения. Кроме того, Харьков продолжает страдать от блэкаута, который наступил после обстрела 22 марта: согласно заявлениям мэра Игоря Терехова, свет подали лишь части потребителей.

26 марта произошел еще один удар по Харькову: взрывы прозвучали раньше, чем сработал сигнал воздушной тревоги.