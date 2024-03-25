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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Спас украинский кардиган: история баристы из поврежденной после атаки на Киев кофейни (фото)

Баллистические ракеты, обстрел, Киев, кофейня, взрывы, разрушения
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook | Бариста из киевской кофейни рассказала, что помогло ей пережить атаку баллистикой

По словам 18-летней Марии, в момент атаки она присела и прикрыла голову руками. На опубликованных кадрах можно увидеть, что взрывная волна разбила стеллажи и выбила окна.

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25 марта российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате практически сразу после объявления тревоги в городе прозвучали взрывы. Это привело к разрушениям в некоторых районах, а также пострадали люди. Фотожурналист Евгений Завгородний на своей странице в социальной сети Facebook поделился одной из историй, которую ему удалось зафиксировать этим утром.

Мужчина оказался после взрывов на месте, где и произошла вражеская атака. Рядом находится кофейня, в которой работает 18-летняя девушка по имени Мария. В момент обстрела она сидела на рабочем месте.

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РФ второй раз за день запустила баллистические ракеты по Украине: в Одессе прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали практически сразу после объявления тревоги, поэтому, вероятнее всего, у баристы не было возможности своевременно пройти в укрытие. В заведении, где она работает, выбиты окна и разбиты стеклянные стеллажи. Сама Мария не пострадала.

Баллистические ракеты, обстрел, Киев, кофейня, взрывы, разрушения Fullscreen
Бариста из киевской кофейни рассказала, что помогло ей пережить атаку баллистикой
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook
Баллистические ракеты, обстрел, Киев, кофейня, взрывы, разрушения Fullscreen
Бариста из киевской кофейни рассказала, что помогло ей пережить атаку баллистикой
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

"Мария, 18 лет. В момент взрыва была на рабочем месте. Девушка рассказывает, как присела и прикрыла голову руками. Еще и шутит, что ее спас кардиган украинского производства", — говорится в сообщении.

Баллистические ракеты, обстрел, Киев, кофейня, взрывы, разрушения Fullscreen
Бариста из киевской кофейни рассказала, что помогло ей пережить атаку баллистикой
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

Отдельно фотожурналист показал еще одни последствия вражеской атаки по столице. Кадры были сняты возле Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Здание фактически обвалилось из-за российской ракеты, а рядом с ним можно увидеть картины, статуэтки и другие предметы искусства и интерьера.

Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет Fullscreen
Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook
Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет Fullscreen
Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook
Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет Fullscreen
Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook
Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет Fullscreen
Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook
Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет
Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет
Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет
Обстрел, Киев, академия, война РФ против Украины, запуск ракет

"Суспільне Культура" в своем Telegram-канале также делились кадрами того, как рядом с разрушенным зданием девушка начала выносить из завалов картины, чтобы те не пострадали от вражеского обстрела еще сильнее. Кем она является — неизвестно. Журналистам не удалось с ней связаться.

Баллистические ракеты, обстрел, Киев, кофейня, взрывы, разрушения Fullscreen
Девушка спасает картины после ракетного удара по Киеву
Фото: Суспільне
Баллистические ракеты, обстрел, Киев, кофейня, взрывы, разрушения Fullscreen
Девушка спасает картины после ракетного удара по Киеву
Фото: Суспільне

Напомним, 25 марта российские оккупанты запустили баллистические ракеты по Киеву, которые за считанные минуты долетели до города. В результате пострадали 10 человек, среди которых и 16-летний подросток.

Позже директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, что противник атаковал столицу ракетами "Циркон" и запускались они из Крыма. Время подлета составляет от 7 до 10 минут, поэтому они крайне опасны.