Спас украинский кардиган: история баристы из поврежденной после атаки на Киев кофейни (фото)

По словам 18-летней Марии, в момент атаки она присела и прикрыла голову руками. На опубликованных кадрах можно увидеть, что взрывная волна разбила стеллажи и выбила окна.

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25 марта российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате практически сразу после объявления тревоги в городе прозвучали взрывы. Это привело к разрушениям в некоторых районах, а также пострадали люди. Фотожурналист Евгений Завгородний на своей странице в социальной сети Facebook поделился одной из историй, которую ему удалось зафиксировать этим утром.

Мужчина оказался после взрывов на месте, где и произошла вражеская атака. Рядом находится кофейня, в которой работает 18-летняя девушка по имени Мария. В момент обстрела она сидела на рабочем месте.

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Взрывы прозвучали практически сразу после объявления тревоги, поэтому, вероятнее всего, у баристы не было возможности своевременно пройти в укрытие. В заведении, где она работает, выбиты окна и разбиты стеклянные стеллажи. Сама Мария не пострадала.

Бариста из киевской кофейни рассказала, что помогло ей пережить атаку баллистикой Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Бариста из киевской кофейни рассказала, что помогло ей пережить атаку баллистикой Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

"Мария, 18 лет. В момент взрыва была на рабочем месте. Девушка рассказывает, как присела и прикрыла голову руками. Еще и шутит, что ее спас кардиган украинского производства", — говорится в сообщении.

Бариста из киевской кофейни рассказала, что помогло ей пережить атаку баллистикой Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

Отдельно фотожурналист показал еще одни последствия вражеской атаки по столице. Кадры были сняты возле Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Здание фактически обвалилось из-за российской ракеты, а рядом с ним можно увидеть картины, статуэтки и другие предметы искусства и интерьера.

Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами во время рабочего дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

"Суспільне Культура" в своем Telegram-канале также делились кадрами того, как рядом с разрушенным зданием девушка начала выносить из завалов картины, чтобы те не пострадали от вражеского обстрела еще сильнее. Кем она является — неизвестно. Журналистам не удалось с ней связаться.

Девушка спасает картины после ракетного удара по Киеву Фото: Суспільне Девушка спасает картины после ракетного удара по Киеву Фото: Суспільне

Напомним, 25 марта российские оккупанты запустили баллистические ракеты по Киеву, которые за считанные минуты долетели до города. В результате пострадали 10 человек, среди которых и 16-летний подросток.

Позже директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, что противник атаковал столицу ракетами "Циркон" и запускались они из Крыма. Время подлета составляет от 7 до 10 минут, поэтому они крайне опасны.