Целью утренней атаки ВС РФ по Киеву были высокопоставленные чиновники СБУ, — СМИ

Украинская противовоздушная оборона уничтожила две баллистические ракеты, которые запустил противник по столице. Однако обломками были повреждены несколько объектов в Печерском, Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах Киева.

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Утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев с помощью двух баллистических ракет. Главной целью врага была Служба безопасности Украины. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники в СБУ.

Журналисты отметили, что ракеты были нацелены на помещение, в котором находятся чиновники СБУ.

Заметим, что 25 марта отмечают День Службы безопасности Украины.

ВС РФ атаковали Киев: что известно

В понедельник утром, 25 марта, в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В мониторинговых каналах сообщали об атаке ракетой "Оникс" с новым радиусом действия.

Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что противник нанес удар по столице Украины с помощью двух баллистических ракет, выпущенных из временно оккупированного Крыма. Украинская противовоздушная оборона уничтожила воздушные цели россиян.

По его словам, обломками были повреждены несколько объектов в разных районах Киева, а именно в Печерском, Соломенском, Днепровском и Голосеевском.

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что враг мог атаковать столицу с помощью противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон". Он отметил, что россияне для этого могли создать наземную пусковую установку, о которой до сих пор не было известно.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявил, что Киеву нужна помощь от Вашингтона. По его словам, нельзя терять ни минуты, поскольку оккупанты запустили сотни ракет и дронов на мирные города страны.