Ціллю ранкової атаки ЗС РФ по Києву були високопосадовці СБУ, — ЗМІ

Українська протиповітряна оборона знищила дві балістичні ракети, які запустив противник по столиці. Проте уламками було пошкоджено декілька обʼєктів у Печерському, Соломʼянському, Дніпровському і Голосіївському районах Києва.

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Вранці 25 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Київ за допомогою двох балістичних ракет. Головною ціллю ворога була Служба безпеки України. Про це повідомило видання Kyiv Post з посиланням на джерела в СБУ.

Журналісти зауважили, що ракети були націлені на приміщення, в якому перебувають високопосадовці СБУ.

Зауважимо, що 25 березня святкують День Служби безпеки України.

ЗС РФ атакували Київ: що відомо

У понеділок вранці, 25 березня, у Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. У моніторингових каналах повідомляли про атаку ракетою "Онікс" з новим радіусом дії.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що противник завдав удару по столиці України за допомогою двох балістичних ракет, випущених з тимчасово окупованого Криму. Українська протиповітряна оборона знищила повітряні цілі росіян.

За його словами, уламками було пошкоджено декілька обʼєктів у різних районах Києва, а саме в Печерському, Соломʼянському, Дніпровському і Голосіївському.

Військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ворог міг атакувати столицю за допомогою протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон". Він зазначив, що росіяни для цього могли створити наземну пускову установку, про яку досі не було відомо.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявив, що Києву потрібна допомога від Вашингтона. За його словами, не можна втрачати ні хвилини, оскільки окупанти запустили сотні ракет та дронів на мирні міста країни.