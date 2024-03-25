Могли застосувати "Циркон": Коваленко прокоментував ранковий удар по Києву (фото)

Ворог не має плавзасобів, з яких міг запустити ракету "Циркон". Щоб запустити її з суші, потрібно переробити пускові установки, а здійснити це таємно неможливо. Також можливо, що РФ застосувала досі невідомий тип ракетного озброєння.

Related video

Російська армія не має засобів, що дістати до Києва протикорабельними гіперзвуковими ракетами 3М22 "Циркон". Ракети запускають з кораблів, яких у РФ або немає у Чорному морі, або вони у неробочому стані. Один з варіантів — створення наземної пускової установки, про яку досі не було відомо. Ситуацію з обстрілом Києва 25 березня військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував на сторінці Facebook.

Коваленко пояснив, яким чином РФ могла б вдарити по столиці гіперзвуковою ракетою "Циркон", яку мали б запустити з моря біля окупованого Криму. На його думку, росіяни не мають установки, яка могла б здійснити такий запуск. Військовий оглядач риторично запитав українське командування, яким чином така подія все ж могла статись?

Важливо

Нічна атака дронів: на Миколаївщині поранено 11 людей, в Одесі застосовуються екстрені відключення

"Тому був це 3М22 "Циркон" або П-800 "Онікс" або якийсь третій зразок ракетного озброєння – залишимо на розсуд офіційних джерел. Але, що в першому, що в другому, що навіть у третьому випадку – висновки можуть бути дисонуючими", — наголосив експерт.

Оглядач навів кілька аргументів на доведення своєї думки.

Ракети "Циркон" запускаються з важких атомних ракетних крейсерів проєкту 1144 "Орлан". РФ має два такі кораблі — "Петр Великий" і "Адмирал Нахимов" — але вони не робочі. Їх можна запустити з підводних човнів проєкту 885 "Ясень" або 949А "Антей — але таких субмарин РФ у Чорному морі не має. Можливий запуск з фрегата проєкту 22350М — але їх РФ ще не випускає. Можна припустити, що росіяни створили наземні пускові установки. Однак подібні переробки таємно зробити неможливо, пояснив експерт.

"Про інтеграцію 3М22 у сухопутну нічого не говорилося і не повідомлялося навіть на базовому рівні пліток та конспірології. А сам процес такої інтеграції навряд чи під силу російському ВПК. Приховати ж таке досягнення кулібіних було б складно", — написав він.

3М22 "Циркон" — гіперзвукова балістична ракета, здатна летіти зі швидкістю 9 Махів (11 тис. км/год) на відстань від 200 до 500 км. Коваленко зазначив, що у випадку напівбалістичної траєкторії вона може пролетіти 700 км, а якщо її заправлять спеціальним пальним — то і 1 тис. км. Тобто характеристики ракети достатні для того, щоб дістатись до Києва, — підтвердив оглядач.

Обстріл Києва — деталі удару 25 березня

Зазначимо, вдень 25 березня відразу незабаром після сигналу повітряної тривоги у Києві пролунало кілька гучних вибухів. Згодом Київська міська державна адміністрація підтвердила, що росіяни вдарили по столиці ракетами. Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що відбулось мінімум шість вибухів: орієнтовно, ворог вдарив ракетами "Циркон" або "Онікс".

За попередніми даними, сталось влучання у нежитлову споруду в центрі міста. Крім того, уламки снарядів упали у Солом'янському, Печерському та Дніпровському районах. Станом на 12 год. відомо про чотирьох 'поранених, — заявив мер столиці Віталій Кличко. Міська влада повідомила, що на місце виїхали рятувальники — інформація буде уточнюватись.

Нагадуємо, попередня масована атака на Київ сталась в ніч на 21 березня. Згідно з даними Повітряного командування, ворог запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 29 авіаційних ракет Х-101/Х-555. Наступний масований обстріл відбувся 22 березня. Сумарно ЗС РФ вдарили 151 засобом повітряного ураження: різними типами ракет і дронами-камікадзе. Кілька ракет влучили по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Крім того, стались влучання у підстанції Харкова і у місті стався блекаут.