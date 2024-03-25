"Нельзя терять ни минуты": посол США отреагировала на ракетный обстрел Киева

Бриджит Бринк считает, что нельзя медлить с помощью для Киева. Она отметила, что меньше чем за неделю Россия запустила сотни ракет и беспилотников против Украины.

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Украине сейчас нужна помощь Соединенных Штатов Америки и нельзя терять ни минуты. Предоставить Киеву помощь призвала чрезвычайный и полномочный госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк после баллистической ракетной атаки РФ на столицу Украины в понедельник, 25 марта.

Бринк в своей заметке в соцсети X напомнила, что в течение последней недели Россия выпустила по Украине сотни ракет и БплА.

"Сегодня утром Россия снова атакует Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы в Киеве. За последние 5 дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты", — написала госпожа посол.

Посол Бринк призвала США оказать помощь Украине Фото: скриншот

Ракетная атака на Киев 25 марта: что известно

В 10:30 Россия ударила из оккупированного Крыма двумя баллистическими ракетами по столице Украины. ПВО вражеские цели уничтожила. Специалисты определяют тип ракет.

По последним данным, пострадали 5 человек. Из них двое находятся в больнице, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По данным ГСЧС, в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Падение обломков также зафиксировано в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах. Спасатели обследуют территории. В Дарницком районе есть поврежденный частный дом. В Голосеевском — обломки упали на территорию лесополосы.