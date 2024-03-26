До объявления тревоги: ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову, детали

Местные власти подтверждают информацию об обстреле и уточняют, что прилет зафиксирован в Шевченковском районе города. ВС РФ нанесли удар по жилой застройке Харькова.

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Во вторник, 26 марта, в Харькове прозвучал взрыв. Он прогремел до объявления воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем", — рассказал мэр города.

Пост Игоря Терехова

"Предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова. Информация о пострадавших и возможных разрушениях – уточняется", — добавил Терехов.

Позже он сообщил, что пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет.

Добавим, что взрыв в городе был слышен до объявления воздушной тревоги. Тревога прозвучала в 11:38 — через несколько минут позле взрыва.

Корреспондентка Фокуса подтверждает, что взрыв в городе прогремел до объявления воздушной тревоги.

Кроме того, глава ОВА Олег Синегубов отметил, оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова.

"Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала", — подтвердил район попадания он.

Напомним, что 26 марта ночью российкие войска обстреляли Харьков и область. В регионе украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере восемь российских беспилотников.

"По предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников!" — сказали в ОВА.

Ранее в Харьковской областной военной администрации сообщили о том, что на восстановление электроснабжения в области после ударов оккупантов по инфраструктуре нужны не недели, и даже не месяцы.

В пресс-службе ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" отметили, что процесс реконструкции объекта продлится не один год, поскольку для ее восстановления необходимо изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности турбин и генераторов.