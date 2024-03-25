"Задача не нескольких недель": восстановление электроснабжения в Харьковской области будет длительным, — ОВА

Энергетики на соответствующих объектах работают круглосуточно, а специалистов для ликвидации последствий ударов России привлекают из других областей Украины.

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В Харьковской областной военной администрации сообщили о том, что на восстановление электроснабжения в области нужны не недели, и даже не месяцы. Подробности рассказал глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что российские войска нанесли значительные разрушения. Процесс восстановления может занять достаточно длительное время. Чиновник осмотрел поврежденные объекты критической инфраструктуры.

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"Задача не нескольких недель, и даже месяцев. Ситуация сложная", — заявил он.

Специалисты на соответствующих объектах работают круглосуточно. Привлекают и рабочих из других областей. Ликвидация последствий продолжается без перерывов, чтобы жители Харьковской области снова были со светом.

Обстрел Харьковской области и блэкаут в Харькове

Войска РФ 22 марта атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харькове и регионе. В результате атаки Харьков временно остался без света. В частности, без электроэнергии остались около 700 тысяч потребителей. Объекты "Харьковских теплосетей" работают на генераторах, в результате чего 40 тысяч абонентов смогли присоединиться к теплоснабжению. В городе ввели стабилизационные отключения.

В "Укрэнерго" предположили, когда Харьков будет со светом. Ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не раньше, чем через неделю. Когда энергетики смогут заживить первые единицы оборудования, это уже облегчат ситуацию для горожан. Ситуация в городе контролируемая, а в области лучше, поскольку войска РФ баллистическими ракетами пытались обесточить именно Харьков.

Напомним, 25 марта жителей Хмельницкой области предупредили о возможном отключении света. Энергетики области призвали критически важно уменьшить объем потребления электроэнергии с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Специалисты отметили, что стоит перенести использование энергоемких устройств на ночные часы, а также не включать несколько приборов одновременно.