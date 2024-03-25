В Одессе будут включать свет на 2-3 часа, но отопительный сезон не прекратят, — ОВА (видео)

В городе не будут заблаговременно прекращать отопительный сезон, поскольку, как считают местные власти, это нецелесообразно.

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На территории Одессы сложная ситуация с электроснабжением. Горожанам будут включать на 2-3 часа. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил подробности на брифинге, пишет "Суспільне".

В области сто тысяч абонентов остаются без света. Также сейчас ремонтные работы продолжаются. К вечеру энергетики будут пытаться увеличить количество тех, у кого есть в доме электричество.

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"Не хочу давать прогнозы": в Укрэнерго предположили, когда Харьков будет со светом

Чиновник отметил, что в городе не будут заблаговременно прекращать отопительный сезон, поскольку это нецелесообразно. По его словам, в таком случае произойдет нагрузка на систему, если все включат кондиционеры и обогреватели.

"Мы сэкономим 10 мегаватт, а получим нагрузку плюс 20", — пояснил он.

В городе работают "Пункты несокрушимости". Все желающие могут воспользоваться ими. Он добавил, что к вечеру количество людей со светом может возрасти. Также по словам Олега Кипера, часть крупных предприятий для уменьшения нагрузки перевели на ночной режим работы.

Удары БПЛА по Одессе и области 25 марта

В ДТЭК сообщили, что ночью 25 марта российские оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК Укрэнерго. Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Сейчас энергетикам удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения.

Российские оккупанты второй раз за день атаковали Украину ракетами. По информации Воздушных сил, всего было зафиксировано 3 пуска — два в направлении Одессы, а еще один — в сторону Полтавы. В общем прозвучало по меньшей мере два взрыва, как рассказал корреспондент Фокуса.

Напомним, 25 марта в ГУР анонсировали новые высадки украинских бойцов в Крыму. Глава ведомства заявил, что полуостров вернется в состав Украины.