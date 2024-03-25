В Одесі вмикатимуть світло на 2-3 години, але опалювальний сезон не припинять, – ОВА (відео)

У місті не будуть завчасно припиняти опалювальний сезон, оскільки, як вважає місцева влада, це недоцільно.

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На території Одеси складна ситуація з електропостачанням. Містянам світло вмикатимуть на 2–3 години. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив подробиці на брифінгу, пише "Суспільне".

В області сто тисяч абонентів залишаються без світла. Також наразі ремонтні роботи тривають. До вечора енергетики намагатимуться збільшити кількість тих, у кого є в оселі електрика.

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Посадовець зазначив, що у місті не будуть завчасно припиняти опалювальний сезон, оскільки це недоцільно. З його слів, у такому разі відбудеться навантаження на систему, якщо усі увімкнуть кондиціонери та обігрівачі.

"Ми заощадимо 10 мегават, а отримаємо навантаження плюс 20", — пояснив він.

У місті працюють "Пункти незламності". Усі охочі можуть скористатися ними. Він додав, що до вечора кількість людей зі світлом може зрости. Також за словами Олега Кіпера, частину великих підприємств задля зменшення навантаження перевели на нічний режим роботи.

Удари БПЛА по Одесі та області 25 березня

У ДТЕК повідомили, що вночі 25 березня російські окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Наразі енергетикам вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення.

Російські окупанти вдруге за день атакували Україну ракетами. За інформацією Повітряних сил, загалом було зафіксовано 3 пуски — два в напрямку Одеси, а ще один — у бік Полтави. Загалом пролунало щонайменше два вибухи, як розповів кореспондент Фокусу.

Нагадаємо, 25 березня в ГУР анонсували нові висадки українських бійців у Криму. Очільник відомства заявив, що півострів повернеться до складу України.