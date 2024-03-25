РФ удруге за день запустила балістичні ракети по Україні: в Одесі пролунали вибухи

За інформацією Повітряних сил, загалом було зафіксовано 3 пуски — два в напрямку Одеси, а ще один — у бік Полтави. Загалом пролунало щонайменше 2 вибухи, про що розповів кореспондент Фокусу.

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Російські окупанти вдруге за день атакували Україну ракетами. У першу половину дня вибухи пролунали в Києві, а тепер — в Одесі. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

О 17:25 у Telegram-каналі Повітряних сил з'явилося повідомлення про те, що існує загроза застосування противником балістичного озброєння з південних регіонів. У більшості областей увімкнули сигнал повітряної тривоги.

О 17:26 у командуванні уточнили, що ракета летить у бік Одеси. Після цього в місті пролунали вибухи, повідомив кореспондент Фокусу.

Місцева влада жодним чином не коментувала вибухи, які могли пролунати в Одесі, однак закликала громадян перебувати в укриттях до моменту, поки знову не стане безпечно. Зокрема це стосується обласного центру й Одеського району, як написав начальник обласної військової адміністрації у своєму Telegram-каналі.

"Це важливо! Ворог атакує нас ракетами", — ідеться в повідомленні.

О 17:31 у Повітряних силах попередили українців про ще один пуск ракети. Вона була зафіксована в Кіровоградській області й летіла в бік міста Кременчук. Через хвилину курс був уже на Полтаву. На момент публікації матеріалу повідомлень про вибух у місті не надходило. Місцева влада також не коментувала ворожу атаку.

ЗС РФ атакували Україну ракетами з Півдня Фото: Скриншот

Третій пуск у Повітряних силах зафіксували о 17:41, і це була ракета знову на Одесу. Через 2 хвилини кореспондент Фокусу повідомив, що в місті пролунали повторні вибухи.

Якими саме ракетами атакували росіяни мирні міста цього разу, невідомо. Також встановлюється інформація про можливі руйнування.

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники.

Пізніше в ДСНС оновили дані про ворожий обстріл. За даними рятувальників, кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла до 10 осіб. Серед них і 16-річна дівчина. Підлітка вже виписали з лікарні, як розповів мер столиці.