Вслед за Харьковской и Одесской: жителей Хмельницкой области предупредили о возможных отключениях света

Специалисты отметили, что стоит перенести использование энергоемких устройств на ночные часы, а также не включать несколько приборов одновременно.

Related video

В Хмельницкой области критически важно уменьшить объем потребления электроэнергии с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Пресс-служба облэнерго в Telegram предупредила жителей.

Критически важно, как заявили специалисты, использовать электроэнергию экономно. Электросети работают в аварийном режиме.

Важно

Света придется подождать: Шмыгаль объяснил, как долго будут восстанавливать энергосистему (видео)

Основная просьба — не включать несколько приборов одновременно. По возможности, стоит перенести использование энергоемких устройств на ночные часы. Если уровень нагрузки на электросети будет расти, — энергетики вынуждены будут вводить ограничения.

"Выключайте свет, выходя из комнаты", — заявили энергетики.

Обстрелы Украины и блэкауты

В Укрэнерго предположили, когда Харьков будет со светом. Ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не раньше, чем через неделю.

22 марта войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харькове и регионе. В частности, без электроэнергии остались около 700 тысяч потребителей.

В Одессе и Одесском районе также применяются экстренные отключения. В ДТЭК сообщили, что ночью 25 марта российские оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК Укрэнерго. Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы.

На территории Одессы сложная ситуация с электроснабжением. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что горожанам свет будут включать на 2-3 часа. В области сто тысяч абонентов остаются без света.

Напомним, 25 марта в Минобороны заявили, сколько с начала большой войны силы ПВО сбили российских ракет. Военные отметили, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, поскольку гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов.