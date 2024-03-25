"Завдання не кількох тижнів": відновлення електропостачання на Харківщині буде тривалим, — ОВА

Енергетики на відповідних об’єктах працюють цілодобово, а фахівців для ліквідації наслідків ударів Росії залучають із інших областей України.

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У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що на відновлення електропостачання в області потрібні не тижні й навіть не місяці. Подробиці розповів голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Він наголосив на тому, що російські війська завдали значних руйнувань. Процес відновлення може зайняти досить тривалий час. Посадовець оглянув пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури.

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"Завдання не кількох тижнів, і навіть місяців. Ситуація складна", — заявив він.

Фахівці на відповідних об’єктах працюють цілодобово. Залучають і робітників із інших областей. Ліквідація наслідків триває без перерв, аби мешканці Харківщини знову були зі світлом.

Обстріл Харківщини та блекаут у Харкові

Війська РФ 22 березня атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури в Харкові та регіоні. Унаслідок атаки Харків тимчасово залишився без світла. Зокрема, без електроенергії залишилися близько 700 тисяч споживачів. Обʼєкти "Харківських тепломереж" працюють на генераторах, унаслідок чого 40 тисяч абонентів змогли приєднатися до теплопостачання. У місті запровадили стабілізаційні відключення.

В "Укренерго" припустили, коли Харків буде зі світлом. Ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може покращитися не раніше, аніж за тиждень. Коли енергетики зможуть заживити перші одиниці обладнання, це вже полегшать ситуацію для містян. Ситуація в місті контрольована, а в області краща, оскільки війська РФ балістичними ракетами намагалися знеструмити саме Харків.

Нагадаємо, 25 березня мешканців Хмельниччини попередили щодо можливого вимкнення світла. Енергетики області закликали критично важливо зменшити обсяг споживання електроенергії з 08:00 до 11:00 і з 17:00 до 22:00. Фахівці зазначили, що варто перенести використання енергомістких пристроїв на нічні години, а також не вмикати кілька приладів одночасно.