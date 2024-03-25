Балістична атака на Київ: зруйнована частина Академії мистецтв, поранена викладачка (відео)

Ранкова російська атака вщент зруйнувала декілька приміщень навчального закладу в столиці. Серед поранених — викладачка-методист, повідомила помічниця ректора.

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Уламки однієї з балістичних ракет, якими ЗС РФ атакували Київ вранці 25 березня, зруйнували частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.

За даними відомства, руйнувань зазнала центральна частина корпусу.

"Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу", — уточнили в Мінкульті.

Фото: скриншот

Найближчим часом відбудеться оцінка масштабів руйнувань, а також передбачені заходи з протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах.

За попередньою інформацією, загиблих серед тих, хто був на момент вибуху в Академії, немає. Поранення дістала завідувачка лабораторії. Медики надають їй кваліфіковану допомогу.

Помічниця ректора навчального закладу Ганна Фещенко в коментарі "Ми Україна" уточнила, що пораненою є викладачка-методист.

"Воно відбулося настільки швидко… вже коли вибухнуло ми тільки присіли в коридорі з речами. Пішла купа диму. Почали перепитувати, хто живий, хто не живий і почали виходити на подвір'я", — розказала жінка.

Ракетна атака на Київ: що відомо

Нагадаємо, вранці 25 березня ЗС РФ з тимчасово окупованого Криму випустили в напрямку Києва дві балістичні ракети. Українська ППО цілі знищила. Тип ракет ще встановлюється. Уламки збитих ракет попадали в різних районах столиці.

ДСНС повідомила, що внаслідок російської атаки поранення дістали щонайменше семеро людей, двоє з них госпіталізовані.

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність надання Україні більше засобів ППО. Глава держави закликав всіх у світі, "хто поважає й захищає життя, зупинити цей терор".

Прокоментувала ракетний обстріл пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зауважила, що за останні 5 днів Росія запустила сотні ракет та безпілотників проти України. Брінк закликала надати допомогу Києву.