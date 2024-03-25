"Треба зупинити цей терор": Зеленський відреагував на ракетну атаку на Київ (відео)

ЗС РФ завдали удару по столиці балістичними ракетами. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих, а також про руйнування цивільної інфраструктури, повідомив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленский прокоментував ранкову атаку ЗС РФ на Київ балістичними ракетами. Він знову заговорив про необхідність більше засобів ППО для України.

"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", — зазначив президент.

Він подякував рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва.

"Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів", — повідомив Зеленський.

Фото: ДСНС

Ракетний удар по Києву 25 березня

Вранці 25 березня ЗС РФ обстріляли Київ. Вибухи пролунали відразу після тривоги. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що підрозділи екстрених служб попрямували в Печерський, Солом'янський і Дніпровський райони столиці.

Сталося влучання у нежитлову споруду в центрі міста.

Ситуацію з обстрілом Києва 25 березня прокоментував військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, РФ не має плавзасобів, з яких міг запустити ракету "Циркон". Щоб запустити її з суші, потрібно переробити пускові установки, а здійснити це таємно неможливо.