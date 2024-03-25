"Надо остановить этот террор": Зеленский отреагировал на ракетную атаку на Киев (видео)

ВС РФ нанесли удар по столице баллистическими ракетами. На данный момент известно о пяти пострадавших, а также о разрушении гражданской инфраструктуры, сообщил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку ВС РФ на Киев баллистическими ракетами. Он снова заговорил о необходимости больше средств ПВО для Украины.

"Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор", — отметил президент.

Он поблагодарил спасателей ГСЧС Украины, полицию, коммунальщиков и все привлеченные службы, которые этим утром ликвидируют последствия российской атаки против Киева.

"Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов", — сообщил Зеленский.

Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Киеву 25 марта

Утром 25 марта ВС РФ обстреляли Киев. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что подразделения экстренных служб направились в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

Произошло попадание в нежилое сооружение в центре города.

Ситуацию с обстрелом Киева 25 марта прокомментировал военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, РФ не имеет плавсредств, с которых мог запустить ракету "Циркон". Чтобы запустить ее с суши, нужно переделать пусковые установки, а осуществить это тайно невозможно.