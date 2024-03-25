"Надо остановить этот террор": Зеленский отреагировал на ракетную атаку на Киев (видео)
ВС РФ нанесли удар по столице баллистическими ракетами. На данный момент известно о пяти пострадавших, а также о разрушении гражданской инфраструктуры, сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку ВС РФ на Киев баллистическими ракетами. Он снова заговорил о необходимости больше средств ПВО для Украины.
"Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор", — отметил президент.
Он поблагодарил спасателей ГСЧС Украины, полицию, коммунальщиков и все привлеченные службы, которые этим утром ликвидируют последствия российской атаки против Киева.
"Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов", — сообщил Зеленский.
Ракетный удар по Киеву 25 марта
Утром 25 марта ВС РФ обстреляли Киев. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что подразделения экстренных служб направились в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.
Произошло попадание в нежилое сооружение в центре города.
Ситуацию с обстрелом Киева 25 марта прокомментировал военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, РФ не имеет плавсредств, с которых мог запустить ракету "Циркон". Чтобы запустить ее с суши, нужно переделать пусковые установки, а осуществить это тайно невозможно.