Нацполіція назвала ім'я командира, який віддав наказ про масові вбивства в Бучі

За відомостями поліції, у 2022 році віддав злочинний наказ підозрюваний — Артем Тарєєв, командувач 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ.

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Співробітники Нацполіції України встановили особу військовослужбовця ЗС РФ, який причетний до вбивства мешканки Бучі 2022 року. Про це повідомляють у пості на сторінці у Facebook міської Ради Бучі.

За даними поліції, підозрюваний — Артем Тарєєв, командувач 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ВДВ. За твердженнями поліції, саме він 5 березня 2022 року "віддав наказ стріляти по всіх цивільних особах, які з'являться в Бучі в районі перехрестя Яблонської та Водопровідної вулиць".

Ірина Фількіна, мешканка сусіднього населеного пункту Михайлівка, була застрелена. Вона поверталася додому на велосипеді. Її розстріляли щонайменше 15 пострілами, стільки кульових отворів нарахували згодом. Тіло загиблої залишалося лежати на дорозі протягом кількох тижнів, поки окупаційне угруповання ЗС РФ не пішло з Бучі.

Серед опублікованих інформагентствами знімків наслідків окупації Бучі увагу світової громадськості, серед іншого, привернуло і фото журналіста Reuters Зохроя Бенсемра — жінки, що лежить, на руці якої залишився яскравий манікюр. За цим знімком майстер манікюру надалі впізнала клієнтку Ірину Фількіну.

Слідство дійшло висновку про те, що жертвами наказу Тареєва на вулиці Яблонській стали 13 мирних жителів.

Окупація міста Буча Київської області тривала 15 днів, надалі було виявлено свідоцтва масового вбивства і насильства над мирними жителями, тортур і мародерства. Убитих — сотні. Влада РФ заперечує звинувачення у воєннихх злочинах. Жителі РФ піддаються кримінальному переслідуванню, зокрема й за поширення інформації про вбивства в Бучі, яка розходиться з офіційною версією Москви.

Нагадаємо, що представники РФ намагалися фейками переконати світ, що бійці ЗСУ скоюють воєнні злочини в Курській області.

Також повідомлялося, що в травні 2024 року в ГУР встановили імена росіян, які запускають ракети по Україні.