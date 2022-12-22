ЗМІ встановили особи російських солдатів, які вбивали українців у Бучі (фото, відео)

Журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ, а також тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.

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Журналісти за допомогою отриманих від України даних ідентифікували 22 російських бійців 234-го десантно-штурмового полку з Пскова, які вбивали українців у Бучі. Про це повідомляє The New York Times 22 грудня.

Від української влади у розпорядження журналістів потрапила база даних усіх телефонних дзвінків та повідомлень із Бучанського району Київської області до Росії протягом березня 2022 року. Журналістам вдалося поспілкуватися з деякими бійцями, а також родичами загиблих. Двоє з них підтвердили, що служили у Бучі у 234-му десантно-штурмовому полку у складі 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

[ + – ] Десантники 234-го десантно-штурмового полку армії РФ Фото: NYT

Росіяни відбирали мобільні телефони у розстріляних українців і ними ж дзвонили своїм родичам у РФ. Журналісти дійшли такого висновку, зіставивши номери телефонів родичів загиблих із наданою базою даних. Крім того, журналісти проаналізували безліч інтерв'ю та тисячі годин відеозаписів, знятих у Бучі під час окупації.

[ + – ] Російські десантники у Бучі Фото: NYT [ + – ] Російські десантники у Бучі [ + – ] Російські десантники у Бучі

Також є й інші докази перебування 234 десантно-штурмового полку в Бучі. Окупанти залишили після себе нарукавні знаки полку та паперовий запис із номером військової частини: 74268.

[ + – ] 234 десантно-штурмовий полк ЗС РФ Фото: NYT [ + – ] 234 десантно-штурмовий полк ЗС РФ

Водночас відомо, що перед вторгненням офіцер із цього полку полковник Артем Городилов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на нього командира також помітили у Бучі. Він у супроводі двох військових ходив вулицями міста, зокрема біля тіл загиблих мирних жителів. У квітні Городилова представили до державної нагороди "За мужність".

NYT також вдалося ідентифікувати 36 загиблих цивільних, тіла яких після розстрілу лежали на вулиці Яблонській у Бучі.

Зазначимо, що Буча пробула в російській окупації 33 дні — ЗС РФ зайшли до міста вранці, 27 лютого, а вийшли 31 березня. Міноборони України ввечері, 2 квітня, повідомило, що усі населені пункти Київської області звільнені від росіян.

Встановлено, що в Бучі окупанти вбили 419 мирних жителів, більшість загинула в машинах під час евакуації. Правоохоронці зафіксували численні випадки розстрілів та тортур мирного населення.

На Київщині досі знаходять поховання українців убитих росіянами. У Бучі 9 серпня поховали 15 жертв російської агресії — 14 чоловіків та одну жінку.

Нагадаємо, 22 листопада мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що російські війська не повторно окуповуватимуть місто.