"Алгоритм дій не прописаний", — мер Бучі про можливу нову окупацію міста військами РФ

За словами Анатолія Федорука, на момент заходу ЗС РФ у Бучі не було військових підрозділів, крім військкомату. Кожен діяв, виходячи зі власного розуміння, тому критикувати рішення місцевої влади неправильно, переконаний він.

Related video

Російські військові повторно не окупуватимуть місто Буча в Київській області. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню "Бабель" сказав Анатолій Федорук.

"Я глибоко переконаний, що цього не буде. Навіть знаючи, що відбувається на півночі Київської області, які позиції там тримають ЗСУ. Враховуючи події на фронті на сході та півдні, думаю, що військово-політичному керівництву Росії точно зараз не до Київської області та нових загарбницьких речей", — заявив мер.

Розвиток воєнних подій, на його думку, покаже час та питання у місті розв'язуватиме місцевий голова. Федорук додав, що під час окупації Бучі було достатньо "махновщини" у класичному розумінні.

"Ми намагалися координуватися з військовими. Але військових підрозділів у Бучі не було, крім військкомату. Кожен діяв виходячи зі свого розуміння та навичок. Ті ж металеві їжаки робили тут із підручного матеріалу, замовляли із сусідніх територіальних громад, звозили сюди, вибудовували. Потім з'ясувалося, що не було жодного сенсу в комунальній техніці, засипаній щебенем та піском, і залишили на "Варшавці". Росіяни пройшли полями, а не трасою. Багато таких речей", — пояснив Федорук.

[ + – ] Анатолій Федорук сказав, що під час окупації Бучі було достатньо "махновщини"

Міський голова наголосив, що не добре говорити про неправильні рішення влади.

"На превеликий жаль, алгоритм дій у таких ситуаціях не прописаний. Як приклад: орган місцевого самоврядування ініціює питання евакуації людей. За законом не ми розв'язуємо це питання, а обласні військові адміністрації. Як показала ситуація, обласна військова адміністрація — на безпечній відстані", — підсумував він.

Зазначимо, що Буча пробула в російській окупації 33 дні — ЗС РФ зайшли до міста вранці 27 лютого, а вийшли 31 березня. Міноборони України ввечері 2 квітня повідомило, що усі населені пункти Київської області звільнені від росіян.

У Бучі окупанти вбили 419 мирних жителів, більшість загинула в машинах під час евакуації. Правоохоронці зафіксували численні випадки розстрілів та тортур мирного населення.

На Київщині досі знаходять братські могили вбитих росіянами. У Бучі 9 серпня поховали 15 жертв російської агресії — 14 чоловіків та одну жінку.

Офіс президента України у вересні обіцяв, що українські військові вживуть усіх заходів для недопущення повторення трагедії у Бучі.