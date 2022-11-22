"Алгоритм действий не прописан", — мэр Бучи о возможной новой оккупации города войсками РФ

По словам Анатолия Федорука, в момент захода ВС РФ в Буче не было военных подразделений, кроме военкомата. Каждый действовал исходя из собственного понимания, поэтому критиковать решения местных властей неправильно, убежден он.

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Российские военные не станут повторно оккупировать город Буча в Киевской области. Об этом в интервью "Бабелю" сказал Анатолий Федорук.

"Я глубоко убежден, что этого не будет. Даже зная, что происходит на севере Киевской области, какие позиции там держат ВСУ. Учитывая события на фронте на востоке и юге, думаю, что военно-политическому руководству России точно сейчас не до Киевской области и новых захватнических вещей", — заявил мэр.

Развитие военных событий, по его мнению, покажет время и вопросы в городе будет решать местный голова. Федорук добавил, что во время оккупации Бучи было достаточно "махновщины" в классическом понимании.

"Мы пытались координироваться с военными. Но военных подразделений в Буче не было, кроме военкомата. Каждый действовал исходя из своего понимания и навыков. Те же металлические ежи делали здесь из подручного материала, заказывали из соседних территориальных общин, свозили сюда, выстраивали. Потом выяснилось, что не было никакого смысла в коммунальной технике, засыпанной щебнем и песком, и оставили на "Варшавке". Россияне прошли полями, а не по трассе. Много таких вещей", — объяснил Федорук.

[ + – ] Анатолий Федорук сказал, что во время оккупации Бучи было достаточно "махновщины"

Градоначальник подчеркнул, что неверно говорить о неправильных решениях властей.

"К большому сожалению, алгоритм действий в таких ситуациях не прописан. В качестве примера: орган местного самоуправления инициирует вопросы эвакуации людей. По закону не мы решаем этот вопрос, а областные военные администрации. Как показала ситуация, областная военная администрация — на безопасном расстоянии", — заключил он.

Отметим, что Буча пробыла в российской оккупации 33 дня — ВС РФ зашли в город утром 27 февраля, а вышли 31 марта. Минобороны Украины вечером 2 апреля сообщило, что все населенные пункты Киевской области освобождены от россиян.

В Буче оккупанты убили 419 мирных жителей, большинство погибли в машинах при эвакуации. Правоохранители зафиксировали многочисленные случаи расстрелов и пыток мирного населения.

В Киевской до сих пор находят братские могилы убитых россиянами. В Буче 9 августе похоронили 15 жертв российской агрессии — 14 мужчин и одну женщину.

Офис президента Украины в сентябре обещал, что украинские военные примут все меры для недопущения повторения трагедии в Буче.