Личного состава не существует: как закончился путь бригады ВС РФ, которая устроила резню в Буче

Руководство бригады официально признало ликвидацию лишь нескольких десятков офицеров, которых наградили посмертно. Но журналисты и эксперты утверждают, что речь идет о сотнях погибших в Украине оккупантов.

Личного состава 64-й отдельной мотострелковой бригада из Хабаровского края, которая совершала убийства и изнасилования в городе Буча Киевской области, практически не осталось в живых. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что предшествовало этому заявлению

Несколько дней назад, 7 августа, в запрещенной в Украине российской социальной сети фото стенда с траурными фотографиями 44 солдат и офицеров вышеупомянутой бригады. Стенд установили в холле клуба войсковой части 51460 в военном городке в селе Князе-Волконское — месте дислокации бригады.

Однако, как стало известно позже из показаний очевидцев, на траурных фото — лишь десятая часть всех погибших в Украине российских военных, которые причастны к тяжелым преступлениям в Буче.

[ + – ] Стенд с фото убитых оккупантов из 64-й отдельной мотострелковой бригада из Хабаровского края Фото: ВКонтакте

Что выяснили журналисты

Корреспонденты "Радио Свобода" связались с военным медиком из Хабаровска Алексеем Асташовым, который и опубликовал фото стенда.

"Общее число погибших военнослужащих 64-й бригады — как минимум несколько сотен2, — сказал он в разговоре с украинскими журналистами.

Асташов рассказал, что 95% офицерского состава бригады были задействованы в войне с Украиной. По его словам, многие были переброшены в Киевскую область прямо с учений в соседней Беларуси.

Но на стенд попали только те солдаты и офицеры, которые были посмертно награждены орденом Мужества.

Опираясь также на материалы военного аналитика Майкла Кофмана (он считает, что на каждого убитого в российской армии во время этой войны приходится около 3,5 раненых) журналисты пришли к определенным выводам о судьбе 64-й бригады. По мнению сотрудников СМИ, она должна была лишиться более шестисот человек личного состава.

Мнение военных экспертов

Независимый военный эксперт Юрий Федоров считает, что полная численность 64-й мотострелковой бригады, включающей в себя два мотострелковых и один танковый батальон, могла составлять до войны около двух с половиной тысяч человек. Таким образом, от бригады, которой президент РФ Владимир Путин присвоил звание гвардейской, практически ничего не осталось.

Но, несмотря на это, ее не расформируют. Федоров считает, что оставшиеся в живых военных по-тихому войдут в состав другого подразделения. Потому как роспуск 64-й мотострелковой бригады автоматически будет означать признание ответственности за военные преступления в Буче.

Имена убитых оккупантов, которые свирепствовали в Буче

Акимов Никита Алексеевич, 11.04.96 – 20.04.2022. Акчалов Олимпиан Александрович, 13.10.2002 – 12.03.2022. Яхьяев Велибек Юзбекович, 06.05.2000 – 24.05.2022. Бакланов Владимир Олегович, 06.05.2000 – 24.05.2022. Бачаев Беслан Магомедович, 14.12.1989 – 23.05.2022 Кузнецов Александр Николаевич, 23.11.2001 – 11.03.2022 Куликов Николай Сергеевич, 22.11.2000 – 02.05.2022. Кураксин Александр Александрович, 01.11.1998 – 07.03.2022 Левченко Денис Андреевич, 24.02.1989 – 08.03.2022. Лысиков Кирилл Георгиевич, 05.04.1997 – 25.04.2022. Мельников Андрей Андреевич, 24.10.1987 – 26.05.2022. Нурматов Баротали Латифович, 07.09.1974 – 01.03.2022. Оропов Иван Александрович, 04.04.1983 – 02.03.2022. Шамхалов Мурахан, 13.09.1997 – 12.03.2022 Шевченко Константин Сергеевич, 28.11.1984 – 08.03.2022. Шереметьев Илья Николаевич, 28.02.1987 – 26.03.2022. Пушило Алексей Вячеславович, 21.10.1990 – 25.04.2022. Пушкин Рустам Рахмонович, 21.02.2001 – 19.04.2022. Ростовский Александр Чойган-Оолович, 27.09.2022 – 18.04.2022. Остапенко Андрей Евгеньевич, 08.01.1996 – 17.04.2022. Панкин Данил Алексеевич, 23.05.2002 – 21.03.2022. Пахомов Александр Александрович, 14.04.2003 – 17.03.2022 Глушенков Андрей Александрович, 17.04.2002 – 12.05.2022. Гордиевский Евгений Сергеевич, 03.10.1984 – 17.03.2022. Гуникер Роман Сергеевич, 03.06.1992 – 27.03.2022. Дагбаев Гындын Цырендоржиевич, 16.12.1997 – 13.03.2022. Жуков Евгений Дмитриевич, 23.10.1998 – 25.04.2022. Василенко Данил Константинович, 21.02.1998 – 04.03.2022. Василенко Илья Михайлович, 16.01.2001 – 25.02.2022. Вахрушев Александр Сергеевич, 25.09.2000 – 25.04.2022. Ведерников Владислав Иванович, 08.02.2002 – 03.03.2022. Гаджимагомедов Кимран Камалудинович, 25.06.1998 – 08.03.2022. Ковалец Николай Юрьевич, 22.08.1999 – 03.03.2022. Кузин Михаил Витальевич, 24.04.1998 – ??.06.2022. Миньков Святослав Владимирович, 09.03.2000 – 25.04.2022. Мустапаев Алмаз Рустамович, 31.08.2011 – 26.03.2022. Никитенко Максим Юрьевич, 06.02.1998 – 02.03.2022. Горюнов Владислав Павлович, 03.09.1996 – 23.04.2022. Гузеев Денис Евгеньевич, 16.07.1999 – 12.06.2022. Гузенков Степан Николаевич, 03.12.1982 – 25.04.2022. Ильин Алексей Владимирович, 08.03.1994 – 29.05.2022. Каплунков Эдуард Александрович, 21.12.2000 – 12.03.2022. Ковалев Константин Алексеевич, 04.11.1995 – 25.04.2022.

Что произошло в Буче в феврале и марте 2022 года

В городе Буча под Киевом во время оккупации российские военные убили 419 мирных жителей. Большинство встретили свою смерть в машинах во время эвакуации. Зафиксированы многочисленные случаи расстрела мирных жителей на улицах, во дворах домов и в подвалах.

Многих из убитых перед смертью пытали и насиловали.

Всего в Буче за период российской оккупации погибло 458 жителей. Десять людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, несколькими днями ранее в Буче похоронили замученных россиянами людей, которых не опознали близкие. Среди убитых оккупантами — женщина, которая сгорела заживо в собственной машине на улице Яблонской. Установить ее личность будет сложно даже по ДНК.

Фокус также писал, что у 90% погибших жителей Бучи обнаружены пулевые поражения. Разведка Германии предполагает, что казни украинцев в Буче были частью плана по устрашению населения. В расстрелах мирных жителей, по данным силовиков, участвовали "вагнеровцы".