В Буче похоронили замученных россиянами людей, которых не опознали близкие (фото)

Среди убитых оккупантами — женщина, которая сгорела заживо в собственной машине на улице Яблонской. Установить ее личность будет сложно даже по ДНК.

Во вторник, 9 августа, в Буче (Киевская область) похоронили жертв российских военных: 14 мужчин и одну женщину, которых так и не опознали близкие. Об этом сообщает "Суспильне".

"Восемь мужчин нашли в Мироцком (село, входит в Киево-Святошинский район Киевской области, — ред). Они замучены и расстреляны, на всех есть следы пыток, ранения в голову и грудную клетку", — сказала советница городского главы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская.

Тела долгое время хранились в морге города Бучи. Но опознать замученных российскими военными мирных жителей так и не смогли.

Среди тех, кого сегодня похоронили на кладбище в Буче — женщина, которая сгорела заживо в собственной машине на улице Яблонской.

Кроме того, на стол патанатома попали скелетированные останки мужчины. Вероятно, он тоже сгорел заживо во время обстрела машины техникой ВС РФ.

Средства на захоронение тел выделил городской бюджет. Останки погибших сначала сложили в черные пакеты, а потом — в гробы. Людей похоронили в индивидуальных могилах. На каждой из них поставили крест и табличку с номером.

Советница городского главы Бучи заверила, что родственники (если такие появятся) смогут в любое время провести процедуру установления личности по ДНК и с разрешения соответствующих органов перезахоронить своих близких.

[ + – ] В Буче хоронят жертв российских оккупантов. Тела погибших не смогли опознать родные Фото: Суспільне

Напомним, у 90% погибших жителей Бучи обнаружены пулевые поражения. Разведка Германии предполагает, что казни украинцев в Буче были частью плана по устрашению населения. В расстрелах мирных жителей, по данным силовиков, участвовали "вагнеровцы".

Кроме того, NYT опубликовали кадры убийства россиянами велосипедиста в Буче. На видео видно, как российская бронемашина сделала несколько калиберных выстрелов в сторону мужчины, который ехал на велосипеде.