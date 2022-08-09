У Бучі поховали закатованих росіянами людей, яких не впізнали близькі (фото)

Серед убитих окупантами — жінка, яка згоріла живцем у власній машині на вулиці Яблонській. Встановити її особистість буде складно навіть із ДНК.

У вівторок, 9 серпня, у Бучі (Київська область) поховали жертв російських військових: 14 чоловіків та одну жінку, яких так і не впізнали близькі. Про це повідомляє "Супільне".

"Вісім чоловіків знайшли у Мироцькому (село, входить до Києво-Святошинського району Київської області, — ред). Вони замучені та розстріляні, на всіх є сліди тортур, поранення в голову та грудну клітку", — сказала радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська.

Тіла тривалий час зберігалися у морзі міста Бучі. Але впізнати закатованих російськими військовими мирних жителів так і не спромоглися.

Серед тих, кого сьогодні поховали на цвинтарі у Бучі — жінка, яка згоріла живцем у власній машині на вулиці Яблонській.

Крім того, на стіл паталогоанатома потрапили скелетовані останки чоловіка. Ймовірно, він теж згорів живцем під час обстрілу машини технікою ЗС РФ.

Кошти на поховання тіл виділив міський бюджет. Останки загиблих спочатку склали у чорні пакети, а потім у труни. Людей поховали у індивідуальних могилах. На кожній із них поставили хрест та табличку з номером.

Радниця міського голови Бучі запевнила, що родичі (якщо такі з'являться) зможуть у будь-який час провести процедуру встановлення особи за ДНК та з дозволу відповідних органів перепоховати своїх близьких.

[ + – ] У Бучі ховають жертви російських окупантів. Тіла загиблих не змогли впізнати рідні Фото: Суспільне

Нагадаємо, у 90% загиблих жителів Бучі виявлено кульові ураження. Розвідка Німеччини передбачає, що страти українців у Бучі були частиною плану щодо залякування населення. У розстрілах мирних жителів, за даними силовиків, брали участь "вагнерівці".

Крім того, NYT опублікували кадри вбивства росіянами велосипедиста у Бучі. На відео видно, як російська бронемашина зробила кілька каліберних пострілів у бік чоловіка, який їхав на велосипеді.