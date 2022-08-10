Особового складу не існує: як закінчився шлях бригади ЗС РФ, яка влаштувала різанину в Бучі

Керівництво бригади офіційно визнало ліквідацію лише кількох десятків офіцерів, яких нагородили посмертно. Але журналісти та експерти стверджують, що йдеться про сотні загиблих в Україні окупантів.

Особового складу 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю, яка чинила вбивства та зґвалтування у місті Буча Київської області, практично не залишилося живих. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Що передувало цій заяві

Кілька днів тому, 7 серпня, у забороненій в Україні російській соціальній мережі фото стенду з жалобними фотографіями 44 солдати та офіцери вищезгаданої бригади. Стенд встановили у холі клубу військової частини 51460 у військовому містечку у селі Князе-Волконське — місці дислокації бригади.

Однак, як стало відомо пізніше зі свідчень очевидців, на жалобних фото — лише десята частина загиблих в Україні російських військових, які причетні до тяжких злочинів у Бучі.

[ + – ] Стенд з фото вбитих окупантів з 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю Фото: ВКонтакте

Що з'ясували журналісти

Кореспонденти "Радіо Свобода" зв'язалися з військовим медиком з Хабаровська Олексієм Асташовим, який опублікував фото стенду.

"Загальна кількість загиблих військовослужбовців 64-ї бригади — як мінімум кількасот", — сказав він у розмові з українськими журналістами.

Асташов розповів, що 95% офіцерського складу бригади було задіяно у війні з Україною. За його словами, багато кого перекинули в Київську область прямо з навчань у сусідній Білорусі.

Але на стенд потрапили лише ті солдати та офіцери, які були посмертно нагороджені орденом Мужності.

Спираючись на матеріали військового аналітика Майкла Кофмана (він вважає, що на кожного вбитого в російській армії під час цієї війни припадає близько 3,5 поранених) журналісти дійшли певних висновків про долю 64-ї бригади. На думку співробітників ЗМІ, вона могла втратити понад шістсот осіб особового складу.

Думка військових експертів

Незалежний військовий експерт Юрій Федоров вважає, що повна чисельність 64-ї мотострілецької бригади, що включає два мотострілецьких і один танковий батальйон, могла становити до війни близько двох з половиною тисяч осіб. Таким чином, від бригади, якій президент РФ Володимир Путін надав звання гвардійської, практично нічого не залишилося.

Але попри це її не розформують. Федоров вважає, що ті, що залишилися живими, по-тихому увійдуть до складу іншого підрозділу. Бо розпуск 64-ї мотострілецької бригади автоматично означатиме визнання відповідальності за воєнні злочини у Бучі.

Імена вбитих окупантів, які лютували у Бучі

Акімов Микита Олексійович, 11.04.96 – 20.04.2022. Акчалов Олімпіан Олександрович, 13.10.2002 – 12.03.2022. Ях'яєв Велібек Юзбекович, 06.05.2000 – 24.05.2022. Бакланов Володимир Олегович, 06.05.2000 – 24.05.2022. Бачаєв Беслан Магомедович, 14.12.1989 – 23.05.2022 Кузнєцов Олександр Миколайович, 23.11.2001 – 11.03.2022 Куликов Микола Сергійович, 22.11.2000 – 02.05.2022. Кураксsн Олександр Олександрович, 01.11.1998 – 07.03.2022 Левченко Денис Андрійович, 24.02.1989 – 08.03.2022. Лисиков Кирило Георгійович, 05.04.1997 – 25.04.2022. Мельников Андрій Андрійович, 24.10.1987 – 26.05.2022. Нурматов Бароталі Латифович, 07.09.1974 – 01.03.2022. Оропов Іван Олександрович, 04.04.1983 – 02.03.2022. Шамхалов Мурахан, 13.09.1997 – 12.03.2022 Шевченкj Костянтин Сергійович, 28.11.1984 – 08.03.2022. Шереметьєв Ілля Миколайович, 28.02.1987 – 26.03.2022. Пушило Олексій В'ячеславович, 21.10.1990 – 25.04.2022. Пушкін Рустам Рахмонович, 21.02.2001 – 19.04.2022. Ростовський Олександр Чойган-Оолович, 27.09.2022 – 18.04.2022. Остапенко Андрій Євгенович, 08.01.1996 – 17.04.2022. Панкін Данило Олексійович, 23.05.2002 – 21.03.2022. Пахомов Олександр Олександрович, 14.04.2003 – 17.03.2022 Глушенков Андрій Олександрович, 17.04.2002 – 12.05.2022. Гордієвський Євген Сергійович, 03.10.1984 – 17.03.2022. Гунікер Роман Сергійович, 03.06.1992 – 27.03.2022. Дагбаєв Гиндин Цирендоржієвіч, 16.12.1997 – 13.03.2022. Жуков Євген Дмитрович, 23.10.1998 – 25.04.2022. Василенко Данило Костянтинович, 21.02.1998 – 04.03.2022. Василенко Ілля Михайлович, 16.01.2001 – 25.02.2022. Вахрушєв Олександр Сергійович, 25.09.2000 – 25.04.2022. Ведьорніков Владислав Іванович, 08.02.2002 – 03.03.2022. Гаджимагомедов Кімран Камалудіновіч, 25.06.1998 – 08.03.2022. Ковалець Микола Юрійович, 22.08.1999 – 03.03.2022. Кузин Михайло Віталійович, 24.04.1998 — ??.06.2022. Миньков Святослав Володимирович, 09.03.2000 – 25.04.2022. Мустапаєв Алмаз Рустамович, 31.08.2011 – 26.03.2022. Нікітенко Максим Юрійович, 06.02.1998 – 02.03.2022. Горюнов Владислав Павлович, 03.09.1996 – 23.04.2022. Гузєєв Денис Євгенович, 16.07.1999 – 12.06.2022. Гузенков Степан Миколайович, 03.12.1982 – 25.04.2022. Ільїн Олексій Володимирович, 08.03.1994 – 29.05.2022. Каплунков Едуард Олександрович, 21.12.2000 – 12.03.2022. Ковальов Костянтин Олексійович, 04.11.1995 – 25.04.2022.

Що сталося у Бучі в лютому та березні 2022 року

У Бучі під Києвом під час окупації російські військові вбили 419 мирних жителів. Більшість зустріли свою смерть у машинах під час евакуації. Зафіксовано численні випадки розстрілу мирних мешканців на вулицях, у дворах будинків та у підвалах.

Багатьох із убитих перед смертю катували та ґвалтували.

Загалом у Бучі за період російської окупації загинуло 458 мешканців. Десять людей досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, кількома днями раніше у Бучі поховали закатованих росіянами людей, яких не впізнали близькі. Серед убитих окупантами — жінка, яка згоріла живцем у власній машині на вулиці Яблонській. Встановити її особистість буде складно навіть із ДНК.

Фокус також писав, що у 90% загиблих мешканців Бучі виявлено кульові поранення. Розвідка Німеччини передбачає, що страти українців у Бучі були частиною плану щодо залякування населення. У розстрілах мирних жителів, за даними силовиків, брали участь "вагнерівці".