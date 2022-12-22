СМИ установили личности российских солдат, убивавших украинцев в Буче (фото, видео)

Журналисты идентифицировали 22 оккупанта из 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ, а также тела 36 жертв россиян по улице Яблонской в Буче.

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Журналисты с помощью полученных от Украины данных идентифицировали 22 российских бойца 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, которые убивали украинцев в Буче. Об этом сообщает The New York Times 22 декабря.

От украинских властей в распоряжение журналистов попала база данных всех телефонных звонков и сообщений из Бучанского района Киевской области в Россию в течение марта 2022 года. Журналистам удалось пообщаться с некоторыми из бойцов, а также родственниками погибших. Двое из них подтвердили, что служили в Буче в 234-м десантно-штурмовом полку в составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

[ + – ] Десантники 234-го десантно-штурмового полка армии РФ Фото: NYT

Россияне отбирали мобильные телефоны у расстрелянных украинцев и по ним же звонили своим родственникам в РФ. Журналисты пришли к такому выводу, сопоставив номера телефонов родственников погибших с предоставленной базой данных. Кроме того, журналисты проанализировали множество интервью и тысячи часов видеозаписей, снятых в Буче во время оккупации.

[ + – ] Российские десантники в Буче Фото: NYT [ + – ] Российские десантники в Буче [ + – ] Российские десантники в Буче

Также есть и другие доказательства пребывания 234-го десантно-штурмового полка в Буче. Оккупанты оставили после себя нарукавные знаки полка и бумажную запись с номером воинской части: 74268.

[ + – ] 234 десантно-штурмовой полк ВС РФ Фото: NYT [ + – ] 234 десантно-штурмовой полк ВС РФ

Вместе с тем известно, что перед вторжением офицер из этого полка полковник Артем Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на него командира также заметили в Буче. Он в сопровождении двоих военных ходил по улицам города, в частности, возле тел погибших мирных жителей. В апреле Городилова представили к государственной награде "За мужество".

NYT также удалось идентифицировать 36 погибших гражданских, тела которых после расстрела лежали на улице Яблонской в Буче.

Отметим, что Буча пробыла в российской оккупации 33 дня — ВС РФ зашли в город утром 27 февраля, а вышли 31 марта. Минобороны Украины вечером 2 апреля сообщило, что все населенные пункты Киевской области освобождены от россиян.

Установлено, что в Буче оккупанты убили 419 мирных жителей, большинство погибли в машинах при эвакуации. Правоохранители зафиксировали многочисленные случаи расстрелов и пыток мирного населения.

В Киевской области до сих пор находят захоронения украинцев убитых россиянами. В Буче 9 августа похоронили 15 жертв российской агрессии — 14 мужчин и одну женщину.

Напомним, 22 ноября мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что российские войска не станут повторно оккупировать город.