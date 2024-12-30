Ее маникюр знают во всем мире: причастный к расстрелу женщины в Буче до сих пор воюет, — росСМИ

После освобождения Бучи мир облетели фото с доказательствами преступлений ВС РФ, на одной из них была женская рука с ярким маникюром. Дочь жертвы рассказала, после какого наказания виновных оккупантов ей действительно станет легче.

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30 декабря в горсовете Бучи сообщили, что Национальная полиция установила причастного к убийству жительницы соседней Михайловки, которая возвращалась домой на велосипеде. Им оказался командующий 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Артем Тареев, который 5 марта 2022 года отдал приказ стрелять по гражданским. Журналисты российского телеканала "Дождь" сообщили, что он до сих пор воюет.

Сестра Тареева Виктория рассказала медийщикам, что военный жив и продолжает нести службу.

"Новости не смотрю, не вижу в этом смысла, на такие вопросы отвечать не вижу смысла. Можете дозвониться до его командования и уточнить этот вопрос. Он не отвечает вам на звонки, потому что воюет", — заявила она.

Фото Артема Тареева Фото: "Дождь"

Также российские журналисты связались с дочерью погибшей Ирины Филькиной Ольгой. Она поделилась, что публикация результатов расследования ее состояние не облегчила.

"Результаты видела, но пока не увижу наказание, это не несет за собой никакого облегчения. Я хотела бы, если это когда-то может произойти, чтобы он и его сослуживцы пережили такую же боль, которую нанесли", — подчеркнула Ольга.

Фото погибшей Ирины Филькиной Фото: "Холод"

Ирина Филькина — жертва громкого преступления в Буче

В начале полномасштабной войны ВС РФ оккупировали город Буча в Киевской области. 2 апреля Минобороны официально объявило о полном освобождении населенного пункта, после чего начали появляться известия об обнаруженных там доказательствах военных преступлений, совершенных оккупантами. В Буче обнаружили братскую могилу, а улицы были "усеяны" трупами. У некоторых из тел были связаны руки.

Кадры из Бучи заполонили первые полосы зарубежных изданий, журналисты писали громкие заголовки об убийствах под Киевом и распространяли фото обнаруженных в городе убитых украинцев. Вскоре спутниковые снимки подтвердили, что по крайней мере часть тел лежала на улицах в течение целых недель.

Среди опубликованных фото, которые получили большую огласку, была одна, сделанная журналистом Reuters. На снимке можно увидеть руку убитой женщины в синей куртке. Ее последний маникюр был красно-белым, с изображением сердца на одном из пальцев. Именно по своей работе женщину узнала мастер, ею оказалась Ирина Филькина.

Фото руки, по которому узнали Ирину Филькину Фото: REUTERS

По данным СМИ, 52-летняя Филькина она взяла у коллеги велосипед, на котором и отправилась в Михайловку-Рубежовку 5 марта 2022 года. В своем последнем разговоре по телефону с дочерью она шутила и убеждала, что ее — безоружную — никто не тронет. Иностранные журналисты убеждены, что нашли видео, на котором женщину расстреливают из пулемета.

Напомним, в соцсетях распространилась информация о том, что на телевидении якобы показали предупреждение об ударе ракетой "Орешник". Телевизионщики заявили, что взлома не было.