РФ ударила по Запорожью в Новый год: горят дома

Всего в Запорожской области 31 декабря было уже по меньшей мере шесть воздушных тревог.

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В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов. Спасатели спасли женщину", — написал Федоров.

Он уточнил, что экстренные службы работают на месте попадания.

Перед этим Воздушные силы ВСУ советовали жителям Запорожья находиться в укрытиях.

По данным военных, в это время на Запорожье россияне запустили ударные беспилотники.

Отметим, что в целом это была шестая воздушная тревога в области за 31 декабря.

Напомним, 31 декабря военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ВС РФ могут нанести удар во время новогодних праздников.

Фокус также писал о том, что глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под обстрел во время видеообращения.